“Politica e Hpv” è stato il titolo di un incontro, presso la segreteria regionale della Democrazia Cristiana, in occasione della giornata mondiale dell’HPV promossa dal dipartimento famiglia.

In Sicilia, ogni anno, malgrado si registrino più di 20.000 casi di patologia HPV correlati nelle donne e più di 3.600 negli uomini, è bassa l’adesione alla prevenzione tramite screening e vaccinazione, servizi che risultano ben offerti dall’Azienda Sanitaria presso i servizi territoriali.

“È stata l’occasione per elaborare proposte per evitare che le donne si ammalino e muoiano ancora di cancro al collo dell’utero e gli uomini di cancro alla faringe e orofaringe – dichiara Mariagrazia Di Giorgi, responsabile dipartimento Famiglia della DC -. Occorre approfondire cosa ostacoli la prevenzione, che dovrebbe riguardare anche i più piccoli, visto che, attraverso i controlli, la spesa sanitaria può essere abbattuta. La politica deve impegnarsi per invertire il trend”.

