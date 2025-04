L’Associazione EMILY presenta il nuovo corso di formazione politica EMILY, un’iniziativa che punta a costruire competenze trasversali e consapevolezza critica sui temi della partecipazione politica e della lotta alla violenza di genere.

L’incontro di presentazione, guidato dalla presidente Milena Gentile, vedrà la partecipazione di personalità istituzionali, accademiche e professionali di rilievo, con un contributo speciale della Senatrice Valeria Valente.

Il corso, che ha già registrato quasi 200 iscritti, si articolerà tra maggio e giugno con lezioni, laboratori e tavole rotonde, in collaborazione con i Dipartimenti SPPEFF e Scienze Politiche di UNIPA e diverse realtà associative.

All’incontro partecipano: la Prorettrice con delega alle PP.OO, Prof.ssa Beatrice Pasciuta; il Direttore del Dipartimento SPPEFF, Prof. Antonino Bianco; il Prof. Gioacchino Lavanco, Dipartimento SPPEFF; l’On.le Antonello Cracolici, Presidente Commissione Antimafia ARS e Benemerito EMILY; l’Avv. Dario Greco, Presidente dell’Ordine degli Avvocati; il Dott. Giuseppe Ciulla e la Dott.ssa Maria Concetta Storaci, Presidente e Vicepresidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali; la Dott.ssa Vincenza Zarcone, Presidente Ordine Psicologi della Sicilia; l’Arch. Giulia Canale Vicepresidente e l’Arch. Giuseppina Leone, Ordine degli Architetti di Palermo; l’Avv. Antonino Terminelli, Presidente del Comitato PP.OO dell’Ordine degli Avvocati; Avv. Nunzia Guzzo, Coordinamento Donne Le ACLI Palermo; Avv. Francesco Todaro, Presidente Le ACLI Palermo Dott. Matteo Cocchiara, Presidente ASAEL; Dott.ssa Nuria Casablanca, Centro di Formazione CESIE.

Conduce l’evento Giovanna Cirino, Giornalista TGS

Dalle ore 16.30-18.30 si svolgerà inoltre l’incontro di fondazione del gruppo di partecipanti a cura della Dott.ssa Carolina Messina, pedagogista, Centro Siciliano Sturzo, della Dott.ssa Manola Albanese, psicoterapeuta, e del Dott. Alessio Castiglione, pedagogista e presidente dell’associazione Newbookclub Community Lab.

Le sessioni tematiche del corso si svolgeranno prevalentemente il venerdì pomeriggio e il sabato mattina tra maggio e giugno 2025 e avranno sede nell’Aula Magna del Dipartimento SPPEFF di UNIPA (ex Magistero, via Pascoli 6), nella sede del Dipartimento di Scienze Politiche (via Maqueda 324) e in Sala Lanza all’Orto Botanico.

“Siamo molto soddisfatte dell’interesse che questo corso sta suscitando. Quasi 200 iscritti sono un risultato che va oltre ogni aspettativa. Il target è molto vario e, come ci eravamo ripromesse, abbiamo raggiunto diverse generazioni di giovani e meno giovani, professionisti, studenti, addetti ai lavori e semplici appassionati di politica – dichiara Milena Gentile, Presidente dell’associazione EMILY.

Il tema della violenza di genere sta diventando una seria preoccupazione sociale perché è oramai diffusa la consapevolezza che per affrontare efficacemente un fenomeno così complesso la politica non può permettersi più di agire in modo frammentario e altalenante inseguendo le impennate emotive dell’opinione pubblica generate dai fatti di cronaca più efferati.

Per individuare le possibili strategie di contrasto alla violenza contro le donne non si può prescindere dall’agire contestualmente su diversi livelli di intervento e affrontare la “questione maschile” destrutturandone le radici culturali che affondano in stereotipate rappresentazioni delle relazioni affettive, sociali e politiche, non a caso ancora oggi caratterizzate da forti sbilanciamenti di potere tra i generi.

Per questa ragione, la formazione è sempre stata un obiettivo strategico per EMILY già da quando l’associazione era presieduta da Alessandra Siragusa. Se prima i corsi di formazione EMILY intendevano offrire alle donne gli strumenti per confrontarsi con il mondo della politica prevalentemente maschile senza perdere la propria personalità, oggi ci sembra altrettanto urgente rivolgerci a entrambi i generi perché in questo momento il malato grave è la relazione.

Le sessioni tematiche del corso che si svolgerà nei fine settimana di maggio e giugno, saranno articolate in lezioni frontali, tavole rotonde e laboratori, condotti da professionalità esperte senza dimenticare la necessità che ogni partecipante si metta in gioco personalmente.

Proprio per la complessità del tema e considerando la necessità di un approccio scientifico, abbiamo ritenuto indispensabile strutturare questo corso in partenariato con i Dipartimenti universitari SPPEFF e Scienze Politiche, avvalendoci della preziosa esperienza del professore Gioacchino Lavanco, e insieme del contributo della Newbookclub Community Lab APS, presieduta dal pedagogista Alessio Castiglione, e del Centro Siciliano Sturzo.

A queste importanti realtà si sono aggiunte associazioni come l’ASAEL, il CESIE e Le ACLI che hanno grande esperienza nel campo della formazione e con le quali struttureremo altri moduli formativi che si svolgeranno a ottobre. Di fondamentale importanza il contributo della Senatrice Valeria Valente che da Presidente della Commissione di Inchiesta sul Femminicidio ha delineato le strategie basilari da mettere in atto in tutti gli ambiti perché si possano creare le premesse per il successo dei piani di contrasto.

Il nostro ringraziamento va anche agli ordini professionali degli Assistenti Sociali, degli Avvocati, dei Giornalisti e degli Architetti che hanno accreditato il nostro corso. Infine, un ringraziamento particolare va all’On.le Antonello Cracolici, Presidente della Commissione Antimafia dell’ARS, e alla Socia Benemerita Giovanna Sciacca che con le loro donazioni ci hanno consentito di sostenere le spese necessarie”.

Luogo: Orto Botanico Sala Lanza , Via Lincoln , 2, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: convegno

Data Inizio: 28/04/2025

Data Fine: 28/04/2025

Ora: 15:00

Artista: Associazione Emily

