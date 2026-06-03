L’attesa è finita, ma i posti sono già andati a ruba. L’Academy GLK annuncia il “sold out” completo per il Summer Camp 2026, lo stage estivo d’élite interamente dedicato alla formazione e al perfezionamento dei giovani portieri di calcio. Con largo anticipo rispetto all’inizio delle attività, l’evento ha registrato il tutto esaurito, a testimonianza della forte fiducia delle famiglie e della grande richiesta sul territorio per una preparazione specifica di alto livello.

Il camp si svilupperà in due settimane di attività intensive, dal 29 giugno al 9 luglio, nella cornice dello Sport Village Tommaso Natale (zona San Tommaso Natale, Palermo).





Per inaugurare ufficialmente questa edizione, lo staff, i partner e i dettagli del programma verranno presentati in una conferenza dedicata presso la prestigiosa struttura dell’Al Balhara Resort (sito in via Aquino, 121, Monreale).

Il progetto si rivolge ai bambini e ragazzi che desiderano vivere un’esperienza di crescita tecnica, atletica e mentale. Loin dal classico campus estivo ricreativo, il Summer Camp GLK si distingue per un programma tecnico d’avanguardia basato sulle più moderne metodologie di allenamento per i numeri uno.





Il fulcro del camp sarà l’applicazione del neuro-cognitive e visual training, un sistema innovativo volto a migliorare i tempi di reazione, la percezione periferica e l’efficacia decisionale in frazioni di secondo. Gli atleti avranno l’opportunità di allenarsi con attrezzature specifiche e di ultima generazione prodotte dal brand GLK, progettate appositamente per stimolare il focus visivo.

Nel calcio moderno, il portiere è a tutti gli effetti un giocatore di movimento aggiunto, fondamentale nella costruzione del gioco. Per questo motivo, la grandissima novità di quest’anno riguarda il potenziamento dell’area podalica: l’Academy GLK ha deciso di affidare la cura e il perfezionamento del gioco con i piedi dei propri atleti alla DTS di Sergio Di Trapani. Il noto specialista metterà a completa disposizione dei partecipanti la sua rinomata scuola di tecnica individuale, integrando il lavoro tra i pali con sessioni mirate al controllo, al passaggio e alla gestione della palla con i piedi.

Ad arricchire la qualità dello stage saranno presenti partner scientifici e tecnologici di rilievo: il monitoraggio dei dati e l’analisi delle performance saranno supportati dai sistemi di Talent Players, mentre la prevenzione e il benessere fisico saranno affidati agli specialisti di MFT (Medical Fitness Therapy).





Non mancherà la consolidata sinergia con la EZ59 del maestro Emilio Zangara, da sempre punto di riferimento umano e tecnico per l’Academy.

I pomeriggi di allenamento alterneranno la rigorosa cura del dettaglio tecnico a momenti di grande spettacolo e interattività, con sfide e tornei dinamici ispirati ai format moderni e più amati dai giovani, capaci di stimolare la sana competitività e lo spirito di gruppo.

“Raggiungere il sold out con così tanto anticipo è un risultato che ci riempie di orgoglio e di responsabilità”, spiegano i responsabili dell’Academy GLK. “Questo dimostra che la strada intrapresa è quella giusta: offrire un’esperienza formativa di altissimo livello, accessibile ai giovani del nostro territorio. All’Al Balhara Resort presenteremo un programma curato nei minimi dettagli. Grazie ai nostri partner, i partecipanti potranno testare metodologie e tecnologie utilizzate nel calcio professionistico, senza mai dimenticare i valori sani dello sport, la condivisione e il divertimento”.

Luogo: Campo Santocanale, Via Aquino

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