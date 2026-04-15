Sport e Solidarietà al Barbera Center per la chiusura della Stagione Sportiva 2025/2026 dei Leoni Sicani

Si è conclusa sabato 11 aprile 2026, presso la cornice del Barbera Center, l’avventura stagionale dei Leoni Sicani nel Campionato Nazionale di Powerchair Hockey A2. In un’intensa giornata dedicata alle ultime due partite di campionato, la squadra di casa ha affrontato i Friul Falcons di Udine in quello che è stato l’ultimo atto ufficiale di un’annata vissuta all’insegna dell’impegno e della crescita collettiva.





La mattinata è iniziata con un momento istituzionale significativo: l’inaugurazione ufficiale del nuovo pulmino, uno strumento necessario per garantire la mobilità e le trasferte degli atleti. Il mezzo è stato realizzato grazie al fondamentale contributo della Fondazione Grimaldi, dell’associazione Orazio Capurro ODV di Sciacca e della Caritas Diocesana di Agrigento. Alla cerimonia hanno preso parte autorità religiose e civili di rilievo, tra cui S. E. Mons. Alessandro Damiano, Arcivescovo di Agrigento, che ha sottolineato il valore dell’inclusione attraverso lo sport, affiancato dal Presidente della Orazio Capurro ODV di Sciacca, Alessandro Capurro e dal Direttore della Caritas Diocesana di Agrigento, Dott. Valerio Landri.





Sotto il profilo puramente agonistico, il Barbera Center ha ospitato due match caratterizzati da un grande equilibrio e da un ritmo serrato: Il primo confronto della giornata è stato un vero e proprio “testa a testa”. I Leoni Sicani hanno risposto colpo su colpo alle offensive friulane, ma al fischio finale il tabellino ha avuto la meglio la squadra friulana con il risultato di 9-8. Nel match di chiusura, la stanchezza e la precisione degli ospiti hanno fatto la differenza. Nonostante il tentativo di rimonta dei padroni di casa, i friulani si sono imposti per 9-7, chiudendo così la pratica stagionale.





Ad impreziosire l’ultima partita di campionato è stata la performance live del cantautore Giovanni Montalbano, che ha eseguito l’inno “I Leoni siamo noi”. Le note del brano, dedicato espressamente ai Leoni Sicani, hanno creato un’atmosfera di forte partecipazione emotiva, unendo il pubblico e gli atleti prima del fischio d’inizio della gara pomeridiana.

La società intende esprimere la propria gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile lo svolgimento della stagione e la riuscita dell’evento finale. Grazie anche e soprattutto alla Fondazione Grimaldi, alla Orazio Capurro ODV di Sciacca e alla Caritas Diocesana di Agrigento per il sostegno concreto ai progetti di mobilità. Ai medici Michele Botta e Antonella Di Lorenzo, per la costante e preziosa assistenza sanitaria garantita a bordo campo. Allo staff tecnico, agli atleti e ai Friul Falcons, per aver interpretato lo spirito della competizione con massimo rispetto e sportività.

Con questi ultimi due incontri, i Leoni Sicani archiviano il campionato 2025/2026, confermando il Barbera Center come un punto di riferimento per lo sport paralimpico siciliano.

Luogo: Barbera Center, via Giovanni Pierluigi da Palestrina , 2/a

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