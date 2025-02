Palermo 21 febbraio 2025 – La Fp Cgil Palermo interviene per chiedere alla Regione di porre fine a tutto il capitolo del precariato storico nei comuni. Così come si sta procedendo alla stabilizzazione dei 3.500 ex Asu degli enti locali a 27 ore, nei comuni ci sono ancora 9 mila ex articolisti e altre figure che attendono di passare al full time e di dire addio per sempre a contratti che sono rimasti da anni fermi a 18-20 ore.



“Siamo contenti che il governo regionale stia stabilizzando a 27 ore tutto il personale ex Lsu, anche grazie all’emendamento nell’ambito della finanziaria regionale approvata a dicembre che ha portato le risorse da 19.100 euro a 22.100 euro a persona. Ma – dichiara il responsabile Enti locali per la Fp Cgil Palermo Saverio Cipriano – riteniamo che sia necessario anche stanziare le risorse per portare a tempo pieno tutti gli altri precari storici che i comuni non hanno potuto stabilizzare. E che si chiuda con la stagione dei contratti a part- time. Altrimenti non si fa che alimentare una guerra tra poveri insopportabile dopo anni di precariato. Chiediamo alla Regione di dare risorse adeguate ai comuni per portare tutti i part time a 36 ore dando una giusta risposta dopo tanti anni di precariato a tutti i lavoratori part time”.



Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.