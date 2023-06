Il Cinema italiano torna a Taormina, per il Premio “Atena Nike”, seconda Edizione e per la terza Edizione del Convegno, “Cinema & Imprese”

L’evento sarà presentato, in Conferenza Stampa, giovedì 22 giugno 2023, dalle ore 9,30, nella Sala Mizar Four Points Sheraton Via Antonello Da Messina 45 – Aci Castello

Saranno presenti: Donatella Finocchiaro, Attrice e Madrina del Premio “Atena Nike”, Maria Grazia Cucinotta, Attrice, membro di Giuria lungometraggi Premio “Atena Nike” (collegamento OnLine), Fabio Sacuzzo, Dottore Commercialista ideatore e Patron del Premio “Atena Nike” e “Cinema & Imprese”, Salvo Saverio D’Angelo, Attore e Producer Musicale, Coordinatore Premio “Atena Nike”, Giampietro Preziosa, Produttore Cinematografico, Direttore Artistico, Premio “Atena Nike”, (collegamento OnLine), Marco Simon Puccioni, Regista, Presidente Giuria lungometraggi Premio “Atena Nike”, (collegamento OnLine). Inoltre, ha confermato la presenza il Produttore Cinematografico Antonio Chiaramonte, Presidente CinemaSet, impegnato da sempre sul tema “Cinema e Legalità”, vincitore alla Mostra del Cinema di Venezia, nel 2020 e 2021, del Premio “Starlight International Cinema Award“, con due lungometraggi, prodotti appunto da CinemaSet.

Pertanto, dopo il grande successo dello scorso anno, tutto pronto a Taormina, per la seconda edizione del Premio “Atena Nike”, due giorni dedicati al Cinema e alla Cultura.

Sulle note del Gattopardo, l’incontro sarà aperto dall’esibizione dell’Associazione “Danzando l’Ottocento”.

La presenza dei Giornalisti è valida per i crediti formativi

