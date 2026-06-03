Il prof. Giuseppe Giocaliero PhD, Criminologo, Giurista e Sociologo Forense palermitano, ha ricevuto il Premio Internazionale “Leone d’oro” della Cultura e Letteratura speciale Biennale 2026 giornoil 23 maggio a Venezia, nell’ambito della storica Biennale. Il riconoscimento gli è stato conferito per il suo impegno nel campo culturale, della legalità e del sociale, oltre che per l’impegno quotidiano nella sua professione e durante la sua presidenza della Commissione Cultura Consiliare in II a Palermo.

Il “Leone d’oro” è un’opera d’arte certificata dal maestro Lo Coco. Il premio è promosso, tra gli altri, dall’Art Festival di Spoleto, diretto dal professor Luca Filipponi, e da diversi magazine di arte e cultura. La cerimonia si è svolta nella città lagunare, in una cornice che ha conferito ulteriore prestigio al riconoscimento.





Plurilaureato, Giocaliero ha conseguito un PhD dottorato di ricerca in Sociologia Forense, una Laurea magistrale in Giurisprudenza, una Laurea in Scienze Giuridiche, una Laurea in Criminologia (bachelor), una Laurea in Scienze Politiche e una Laurea honoris causae in Sociologia. Ha completato il suo percorso accademico con Master in storia e criminologia, in criminologia e vittimologia clinica e forense, oltre a corsi di alta formazione in ambito criminologico, di mediazione e di intelligence e security.

Presidente dell’AICIS (l’associazione che gestisce i criminologi qualificati) per la Regione Sicilia e Segretario Regionale del Forensics Group sempre in ambito di Criminologia, è anche Dirigente Regionale dell’ ANS, Associazione Nazionale Sociologi. Ricopre inoltre il ruolo di dirigente del CESFAT, laboratorio nazionale di criminologia e sociologia forense, dove si occupa tra l’altro di percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (i cosiddetti Pcto) nei Licei e di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.





In passato Giocaliero ha ricoperto la Presidenza della Commissione Cultura consiliare a Palermo, con due consiliature all’attivo nel comune siciliano. È Cavaliere dell’ordine dinastico nobiliare di San Pietro, fa parte della Commissione Internazionale dei Diritti Umani IHRC ed è Dirigente superiore nazionale del Corpo della guardia agroforestale italiana. Per molti anni ha svolto il ruolo di capo scout educatore dell’Agesci nel quartiere palermitano di Brancaccio.

Tra i riconoscimenti già ottenuti figura il Premio Nazionale “Aquila d’argento” dell’Accademia di Arte Etrusca, ricevuto durante la sua presidenza della commissione cultura. Vanta anche diverse onorificenze nell’ambito della protezione civile. È Guardia d’Onore del Pantheon e collabora con CoopCulture nella gestione del patrimonio culturale italiano. Ricopre infine il ruolo di Vice Direttore/ Rettore di un’Università Popolare.

Durante la cerimonia veneziana, visibilmente emozionato, Giocaliero ha tenuto un discorso sull’importanza della cultura come strumento per costruire un mondo migliore.

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