Si terrà domani con inizio alle ore 20:30, presso MELO’ BURGER- LAB di via Monti Iblei 39 a Palermo, la presentazione della birra artigianale solidale T21. La birra prodotta esclusivamente con ingredienti selezionati dai ragazzi Down della SporT21 Sicilia e della AIPD di Termini Imerese dopo due anni di attività didattica.

L’idea di realizzare una birra artigianale, nasce infatti nel 2020 grazie alla partecipazione da parte della ASD SporT21 Sicilia come associazione Capofila ad un bando emanato dall’Assessorato Regionale alla Famiglia ed alle Politiche Sociali, rivolto a ragazzi con disabilità.

La presentazione di un progetto denominato: “Sosteniamoci Insieme” con aspetti di inclusione e partecipazione dei ragazzi disabili ha consentito attraverso la sinergia di una azienda siciliana la Azienda Bruno Ribadi di Terrasini di avviare un percorso di lavoro e di impresa sociale per i ragazzi con la produzione didattica in un primo tempo che oggi si è trasformata in una produzione destinata al Commercio la cui raccolta fondi sarà interamente devoluta alla associazione SporT21 Sicilia per la realizzazione di un PUB solidale.

In occasione della serata organizzata anche con la collaborazione della associazione promozionale “La Citta del Sole”, si sensibilizzeranno i ragazzi ad un uso sobrio e cosciente del bere attraverso la campagna di sensibilizzazione “ Bevi Moderato” che sarà lanciata proprio dai ragazzi down della SporT21 Sicilia e dai ragazzi della associazione “ La città del Sole” .

Saranno presenti il divulgatore di sicilianità Francesco Caravello – BRAND AMBASSADOR – della Azienda Bruno Ribadi e il mastro Birraio Imprenditore Vito Biundo che con i ragazzi con Sindrome di Down ha vissuto in qualità di docente il progetto “Sosteniamoci insieme”, mettendo a disposizione degli stessi il suo Know-out e le attrezzature aziendali per la produzione di birra. Oggi la birra T21 viene prodotta nelle due tipologie commerciali Birra Bianca senza glutine e birra Ambrata.

In occasione della serata saranno presenti con i ragazzi con Sindrome di Down di SporT21 Sicilia i ragazzi della Associazione di promozione sociale 2 La città del sole” per promuovere la campagna di sensibilizzazione sull’uso corretto degli alcolici denominata “Bevi con moderazione”.

Una serata speciale con la combinazione di diversi ingredienti: Burger/Beer/Music/social inclusive, che vuole agganciare con la birra T21, con un ulteriore forza commerciale il percorso di sicilianità già intrapreso.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.