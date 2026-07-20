Un fronte ampio e trasversale composto da sindacati, comitati territoriali, associazioni dei consumatori, rappresentanti istituzionali e professionisti scende in campo per chiedere che il processo di privatizzazione della SAC S.p.A. avvenga nel pieno rispetto della trasparenza, della legalità e dell’interesse pubblico.

Nasce così il “Patto per la Sicilia Orientale”, un Protocollo d’Intesa sottoscritto da otto soggetti che fissa le condizioni minime non negoziabili per la privatizzazione della società che gestisce gli aeroporti di Catania Fontanarossa e Comiso.

Il documento, fondato su dati, Statuto societario e normativa vigente, sarà contestualmente trasmesso tramite PEC protocollata a tutti i destinatari istituzionali competenti ed è aperto a ulteriori adesioni.





La conferenza stampa

Giovedì 23 luglio 2026, alle ore 10.00, presso il Seminario Arcivescovile dei Chierici (ingresso da Via Louis Braille 26 – Catania), si terrà la conferenza stampa di presentazione e la sottoscrizione pubblica del “Patto per la Sicilia Orientale”, il Protocollo che individua le condizioni imprescindibili per una privatizzazione della SAC nell’interesse del territorio, dei lavoratori e della collettività.





I SOTTOSCRITTORI

Il Patto viene sottoscritto da otto soggetti che rappresentano competenze, istanze e territori diversi della Sicilia orientale:

• Franz Cannizzo

Analista economico-finanziario indipendente

Promotore del Patto per la Sicilia orientale

• CISAL Catania

Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori – Unione Provinciale di Catania

Segretario Provinciale: Giovanni Lo Schiavo





• LEGEA Catania

Federazione aderente CISAL

Segretario Provinciale di Federazione: Sandro Barbagallo

• Comitato per la difesa e sviluppo dell’aeroporto di Comiso

Presidente: Antonio Prelati e Paolo Crocifisso





• Comune di Carlentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Sindaco: Giuseppe Stefio

• MEC – Movimento Elettori e Consumatori

Rappresentante: Claudio Melchiorre

• Comitato Vussia

Viaggiatori Utenti Sud Sicilia

• Comitato Cassutta

Utenti del Trasporto Aereo





IL CONTESTO

La privatizzazione della SAC S.p.A., società che gestisce gli aeroporti di Catania Fontanarossa e Comiso, rappresenta la più importante operazione economico-finanziaria avviata nella Sicilia orientale dal dopoguerra.

Quattordici grandi gruppi nazionali e internazionali hanno manifestato interesse ad acquisire una quota compresa tra il 51% e il 61% del capitale sociale, con una valorizzazione stimata tra i 500 e i 600 milioni di euro.

In questo scenario, i firmatari ritengono necessario fissare regole chiare e condizioni inderogabili affinché il processo possa svilupparsi nel rispetto della trasparenza amministrativa, della tutela occupazionale e dell’interesse collettivo.





IL PATTO: I PUNTI FONDAMENTALI

Il Protocollo d’Intesa si articola in tredici articoli che affrontano i principali aspetti della procedura di privatizzazione.

Tra i punti qualificanti:

• verifica della legittimità della procedura;

• richiesta di una valutazione economica indipendente dell’asset;

• verifica procedurale ai sensi del DM 521/1997;

• definizione preventiva delle condizioni di Golden Power;

• piano industriale autonomo e vincolante per l’aeroporto di Comiso;

• garanzie occupazionali fino al 2049;

• azionariato diffuso orientato al territorio;

• tutela dei passeggeri e degli utenti;

• istituzione di un Osservatorio permanente indipendente.





LA TRASMISSIONE UFFICIALE

Contestualmente alla sottoscrizione pubblica, il Protocollo sarà trasmesso mediante PEC protocollata ai principali soggetti istituzionali competenti, tra cui SAC S.p.A., Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, Regione Siciliana, ENAC, ANAC, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Corte dei Conti e Commissione Europea.

In assenza di riscontro nei termini indicati, i sottoscrittori attiveranno ogni strumento di tutela previsto dall’ordinamento, comprese eventuali iniziative amministrative e istituzionali.





IL PATTO È APERTO A NUOVE ADESIONI

Il Protocollo rimane aperto all’adesione di organizzazioni sindacali, associazioni datoriali, associazioni dei consumatori, enti locali, ordini professionali, comitati civici e associazioni territoriali che ne condividano contenuti e finalità.

Le adesioni potranno essere formalizzate sia prima sia dopo la conferenza stampa.

PROGRAMMA

Ore 10.00 – Apertura e dichiarazioni dei sottoscrittori

Ore 10.25 – Presentazione del Patto per la Sicilia Orientale – Franz Cannizzo

Ore 10.40 – Interventi dei firmatari e sottoscrizione pubblica del Protocollo d’Intesa

Ore 10.45 – Trasmissione PEC ai destinatari istituzionali

Ore 10.50 – Domande dei giornalisti

Ore 11.15 – Chiusura

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.