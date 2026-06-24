Chiusura della sede INPS di Caltagirone, Progetto Civico Sicilia: “Ennesimo segnale di abbandono del territorio, la regione intervenga”

Sulla chiusura della sede INPS di Caltagirone interviene anche il coordinamento regionale di Progetto Civico Italia, quarta forza del campo largo guidata da Alessandro Onorato, per bocca di Salvo Grasso in rappresentanza del territorio calatino.





“Progetto Civico Italia Sicilia esprime forte preoccupazione per la chiusura della sede INPS di Caltagirone- dichiara Grasso in una nota- presidio fondamentale per un vasto territorio che comprende numerosi comuni del comprensorio calatino che verrebbero privati di un punto di riferimento necessario per le tante esigenze di un comprensorio che vive di agricoltura e che ogni giorno si spopola anche per la continua sottrazione di servizi. Questa ennesima privazione- conclude Grasso- non può trovare giustificazione nelle mere scelte gestionali, l’INPS svolge un servizio pubblico che non può piegarsi alle mere scelte aziendali”.





A sostenere la richiesta di mantenere la sede INPS di Caltagirone si unisce Antonio Ferrante, componente della direzione nazionale di Progetto Civico Italia:” Se per l’INPS il territorio del Calatino non rappresenta una priorità, vogliamo credere che lo sia per il governo regionale che invito ad intervenire perché la Sicilia è stanca di cittadini di serie A, ormai limitata ai grandi centri, cui vengono garantiti tutti i servizi e siciliani di serie B, costretti a lunghi spostamenti anche per le esigenze basilari. Ci associamo alla protesta dei sindaci, degli amministratori e dei cittadini e chiediamo all’INPS di riaprire la propria sede a Caltagirone e aspettiamo che, per una volta, il governo regionale batta un colpo”.

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