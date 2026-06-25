“Il SIAP di Catania esprime le più vive congratulazioni al dott. Giuseppe Anzalone per la promozione alla qualifica di Dirigente Superiore della Polizia di Stato, prestigioso traguardo professionale che rappresenta il meritato riconoscimento di un percorso caratterizzato da competenza, equilibrio istituzionale e profondo senso dello Stato.





Nel corso dell’incarico di Vicario del Questore di Catania, dott. Giuseppe Bellassai, il dott. Anzalone ha saputo distinguersi per le elevate capacità professionali, per lo spirito di servizio e per l’equilibrio con cui ha affrontato le numerose criticità organizzative che interessano l’attività della Polizia di Stato. In un contesto caratterizzato da una grave e ormai strutturale carenza di personale che interessa l’intera Amministrazione e che non risparmia la realtà etnea, ha sempre rappresentato un interlocutore serio, disponibile al confronto e rispettoso delle relazioni sindacali, ricercando, nell’ambito delle proprie responsabilità istituzionali, il migliore punto di equilibrio possibile tra le esigenze dell’Amministrazione e le legittime aspettative del personale, in un quadro di corrette relazioni sindacali e di reciproco rispetto dei ruoli.





Tra le numerose sfide affrontate in questi anni, il dott. Anzalone ha affiancato il dott. Giuseppe Bellassai nel percorso che ha portato alla concreta realizzazione del progetto della nuova Questura di Catania, uno dei più importanti obiettivi perseguiti negli ultimi anni dall’attuale Questore e destinato a lasciare un segno importante nella storia recente della Polizia di Stato etnea.





A nome della Segreteria Provinciale del SIAP di Catania e di tutti i nostri iscritti, formuliamo al dott. Anzalone i più sinceri auguri per il prosieguo della carriera, certi che i futuri e prestigiosi incarichi che lo attendono sapranno valorizzare ulteriormente le sue riconosciute qualità umane e professionali.

Il SIAP di Catania rivolge inoltre sincere congratulazioni al dott. Claudio Giuseppe Pucci e al dott. Marco Calvisi per la promozione alla qualifica di Primo Dirigente della Polizia di Stato. Anche a loro giungano i migliori auspici per i prestigiosi incarichi che li attendono e per un futuro professionale ricco di ulteriori soddisfazioni.”

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