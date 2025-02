A poche ore dall’insediamento, il nuovo commissario straordinario dell’Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, Alessandro Mazzara, ha effettuato un sopralluogo nella struttura, accompagnato dall’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni. Durante la visita sono stati annunciati interventi urgenti per ottimizzare l’assistenza ai pazienti in barella, garantendo maggiore comfort e riservatezza negli ambienti ospedalieri.

Nel corso della visita sono stati pianificati e attivati una serie di primi interventi urgenti migliorativi, finalizzati a garantire confort e ottimizzare l’assistenza ai pazienti in barella in attesa di Triage.

In particolare, sono stati avviati, e si concluderanno lunedì prossimo, i lavori per la realizzazione di un’area riservata ai soggetti barellati dotata di appositi spazi che garantiscono la privacy, rifiniti con impianti video televisivi, al fine di rendere gli ambienti confortevoli e consoni all’attuale normativa vigente. All’interno dell’area è prevista la realizzazione di una postazione infermieristica per il controllo e monitoraggio dei pazienti. Sono in corso anche lavori di tinteggiatura delle pareti.

L’assessore alla Salute e il commissario straordinario dell’Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello hanno sottolineato la necessità di dare immediatamente avvio ad una serie di interventi che contribuiscono all’efficienza e al decoro del pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia, che si inseriscono in una più ampia programmazione di iniziative finalizzate alla realizzazione di un percorso di umanizzazione di ambienti e servizi per la cura, orientati alla persona nella sua interezza.

