“Alla convention di Sud Chiama Nord, alla quale ho partecipato a nome del Psi Siciliano, abbiamo registrato significative convergenze programmatiche con il movimento di Cateno De Luca. Abbiamo inoltre apprezzato la scelta di collocare Pio La Torre e Don Luigi Sturzo nel proprio pantheon culturale, un riferimento che testimonia attenzione ai valori della legalità, dell’autonomia e della giustizia sociale”.





Lo afferma Nino Oddo, segretario regionale e Vicesegretario Nazionale del Psi

“Il centrosinistra – aggiunge Oddo – è interessato ad aprire nell’immediato un confronto con le forze autonomiste e civiche rappresentate da Cateno De Luca ed Emiliano Abramo, per costruire insieme un progetto di cambiamento alternativo al governo Schifani. La sfiducia espressa nei confronti dell’esecutivo regionale all’Ars ha rappresentato uno spartiacque politico significativo, dal quale può prendere avvio una nuova fase di dialogo e di costruzione di un’alternativa per la Sicilia”.

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