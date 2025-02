Dal 6 marzo al 3 aprile 2025, il Cine Teatro Ariston di Trapani ospiterà la seconda edizione di “Quintessenza Jazz Trapani”, un evento che promette di incantare gli appassionati di jazz con un programma ricco di ospiti illustri. Sotto la direzione artistica di Mauro Carpi e la produzione esecutiva di Alessandro Costa, la rassegna porterà sul palco alcuni tra i più grandi interpreti del panorama jazzistico italiano.

Un viaggio nella musica con grandi artisti

La serata inaugurale del 6 marzo vedrà protagonista Karima, celebre per la sua partecipazione a “Amici di Maria De Filippi” e “Sanremo Giovani”. Accompagnata dall’Amedeo Ariano Trio, interpreterà brani di grandi autori italiani come Pino Daniele e Umberto Bindi, oltre a celebri standard internazionali. Karima, che ha calcato palchi prestigiosi aprendo concerti di Whitney Houston e John Legend, sarà affiancata da musicisti d’eccezione come il batterista Amedeo Ariano, il contrabbassista Dario Rosciglione e il pianista Piero Frassi.

Il 12 marzo sarà il turno di Luca Filastro, talentuoso pianista, compositore e arrangiatore di fama internazionale. Insieme al suo trio, composto da Vincenzo Florio al contrabbasso e Andrea Nunzi alla batteria, guiderà il pubblico attraverso la storia del jazz con arrangiamenti unici e brani originali.

Il 19 marzo, l’Acoustic Swing Trio di Michele Ariodante renderà omaggio a Joe Venuti e Stephane Grappelli, due leggende del violino jazz. Con Mauro Carpi al violino e Marco Gaudio al contrabbasso, il trio proporrà un repertorio che spazia dai classici di Gershwin e Porter fino alle celebri collaborazioni tra Venuti ed Eddie Lang. Saranno presenti anche due ospiti speciali: la cantante Antonella Parnasso e il batterista Roberto Pistolesi.

Dal re dello Swing alla fusione tra Napoli e New Orleans

Il 26 marzo sarà la volta di Emanuele Urso, straordinario clarinettista e batterista, con il progetto “The Golden Era” dedicato ai grandi del jazz swing come Benny Goodman e Gene Krupa. Con una meticolosa ricerca filologica, Urso ricreerà le atmosfere della Swing Era, trasportando il pubblico negli anni d’oro del jazz.

A chiudere la rassegna, il 3 aprile, sarà Walter Ricci con il suo “Naples Jazz”, un album che fonde le sonorità jazz americane con la tradizione napoletana. Attraverso il brano “Tarantella Jazz”, Ricci esplorerà il legame tra due culture musicali apparentemente lontane ma unite da una profonda anima ritmica. Ad accompagnarlo, Amedeo Ariano alla batteria e Dario Rosciglione al contrabbasso.

Il direttore artistico Mauro Carpi ha espresso grande entusiasmo per questa seconda edizione: “L’entusiasmo del pubblico e il successo della prima edizione ci hanno spinti a proporre un nuovo cartellone di altissimo livello. Questa rassegna è il frutto di un lavoro sinergico con Alessandro Costa, che continua a investire nella cultura e nella valorizzazione della nostra città”.





Biglietti e abbonamenti

Gli abbonamenti per i cinque spettacoli sono già disponibili:

Platea primo settore: 85€

Platea secondo settore: 65€

Galleria: 50€

I biglietti possono essere acquistati presso il botteghino del Cine Teatro Ariston, i cinema Royal e Diana, oppure online su Liveticket. La vendita libera dei singoli eventi inizierà il 3 marzo 2025. Per maggiori informazioni: www.cineteatroariston.trapani.it.









Luogo: Cine Teatro Ariston , Corso Italia, 4, TRAPANI, TRAPANI, SICILIA

Data Inizio: 06/03/2025

Data Fine: 03/04/2025

Ora: 17:00

Artista: Quintessenza Jazz Trapani

Prezzo: 85.00

