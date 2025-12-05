Si chiuderà in mattinata il progetto “Un Natale di speranza” promosso dal Liceo Scientifico e delle Scienze Umane Orso Mario Corbino in collaborazione con la Parrocchia S. Tommaso al Pantheon e la Parrocchia S. Paolo A. di Siracusa. Un’iniziativa che, sotto la guida attenta ed energica della dirigente scolastica, prof.ssa Valentina Grande, ha saputo trasformare le ultime settimane dell’anno in un laboratorio vivo di partecipazione e cura verso la comunità.

Il Dipartimento di Religione, coordinato dal prof. Angelo Lombardo, ha invitato gli studenti a una raccolta alimentare destinata alle famiglie più vulnerabili del territorio. L’adesione non si è fatta attendere: in un crescendo di generosità, sono stati raccolti 2602 chilogrammi di derrate, consegnati stamane a don Massimo Di Natale, Parroco di S. Tommaso al Pantheon e a don Rosario Lo Bello, parroco di San Paolo Apostolo. Un contributo tanto imponente quanto necessario, chiamato a rispondere alle richieste sempre più numerose di persone e nuclei familiari che vivono situazioni di fragilità.





Un ruolo decisivo nell’organizzazione è stato svolto dagli studenti della rappresentanza d’Istituto (Giulio Laudani (5C) Isabella Renda (5D) Carlotta Formisano e Nicolò Piazzese (5H) e di Consulta (Carlotta Formisano e Diego Imprescia), che hanno seguito con impegno l’intero percorso: dalla gestione della raccolta fino alla consegna finale. La loro capacità di coordinamento, unita a una sensibilità rara, ha dato alla scuola un volto concreto di solidarietà attiva.





Ancora una volta, il Liceo Corbino conferma la propria vocazione formativa: educare non soltanto attraverso le discipline, ma anche attraverso esperienze che intrecciano educazione civica, orientamento e partecipazione. Valori come vicinanza, fraternità e senso del bene comune diventano così pratica quotidiana, illuminando il cammino degli studenti e offrendo alla città un segno tangibile di speranza. In occasione del XX Anniversario della fondazione della Mensa dei Poveri la Parrocchia guidata dal don Massimo Di Natale apre le porte alle classi 5d e 4ds che svolgeranno prossimamente servizio di volontariato presso la mensa, sotto la guida dei docenti di Religione professori Lombardo e Amenta come didattica orientativa in tema di cittadinanza attiva.

Luogo: Liceo Corbino di Siracusa, Viale Regina Margherita

