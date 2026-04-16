Il pianista e compositore siracusano dal vivo in tre appuntamenti nella Sicilia orientale, tra Siracusa, Palazzolo Acreide e Sant’Agata Li Battiati.

16 aprile, Siracusa, Taverna Il Covo, h. 21.00

17 aprile, Palazzolo Acreide (SR), Associazione Mascagni, h. 19.00

18 aprile, Sant’Agata Li Battiati (CT), Battiati Jazz Festival, h. 21.00

www.raffaelegenovese.com





Ad aprile, il pianista e compositore Raffaele Genovese sarà protagonista di una serie di concerti in Sicilia che lo vedranno impegnato in diverse formazioni all’interno di un percorso musicale nel jazz contemporaneo.

Il primo appuntamento è previsto per giovedì 16 aprile alla Taverna il Covo di Siracusa, dove Genovese rivestirà il ruolo di pianista nella band del trombettista londinese Grifton Forbes-Amos, figura emergente della scena jazz internazionale, con Santi Romano (basso elettrico) e Flavio Savarino (batteria), Il tour proseguirà il 17 aprile a Palazzolo Acreide (Siracusa) e il 18 aprile a Sant’Agata Li Battiati (Catania), questa volta con il pianista siracusano alla guida di un quartetto formato da Stefano D’Anna al sax, Santi Romano al contrabbasso ed Enzo Zirilli alla batteria. Il quartetto propone un repertorio di composizioni originali firmate da Genovese, in cui la scrittura si intreccia all’improvvisazione e l’interplay costituisce il filo conduttore della performance, dando vita a un linguaggio che guarda al jazz contemporaneo e alla contaminazione.





“Questi concerti, per certi versi molto diversi tra loro, mi permettono di esplorare i sentieri del jazz contemporaneo e le possibilità espressive e comunicative che questa musica riesce ancora ad offrire”.

Il tour testimonia la continua ricerca dell’artista siciliano, mai arenato su stilemi e tradizioni, ma – partendo da questi – aperto a nuove traiettorie, sonorità e commistioni: il jazz inteso come linguaggio e strumento creativo per eccellenza, dove le culture musicali si incontrano in una dialettica generatrice di significanti ed emozioni.





Raffaele Genovese, è pianista, compositore e didatta. Attivo in diverse formazioni jazzistiche, ha sviluppato un linguaggio personale che integra scrittura e improvvisazione, con attenzione al jazz contemporaneo, alla musica d’arte e alla popular music. Ha suonato con musicisti della scena jazz europea e internazionale. Parallelamente all’attività concertistica si dedica alla composizione e alla produzione musicale, con all’attivo gli album Freeway (2011), Anamnesi (2013), Musaico (2016), The tightrope Walker (2024).

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