“Nuccio Di Paola Presidente unitario? Nuccio come altri hanno tutte le carte in regola per ambire a guidare la coalizione del campo progressista, ma credo che prima sia fondamentale chiarire immediatamente i confini del Campo Largo, creare un programma di governo e poi individuare il metodo con cui vogliamo selezionare la squadra di Governo”. Lo dichiara Carmelo Miceli, coordinatore regionale siciliano di Progetto Civico Italia che aggiunge.





“Credo che il mondo politico abbia già preso atto del fatto che Progetto Civico Italia è la vera novità del campo largo. La circostanza di essere nati dal basso, di avere puntato alla creazione di una rete di amministratori, ci dà quella competenza, concretezza e ambizione che è tipica dei sindaci e di chi è abituato a confrontarsi ogni giorno con i problemi e con il consenso. Progetto Civico non è un esperimento da laboratorio e non è stampella di nessuno. È un forza politica destinata a crescere. E, se in Sicilia ci saranno le Primarie per scegliere il nome per la presidenza della Regione, siamo pronti a scendere in campo con una nostra candidatura”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.