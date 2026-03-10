E’ stato sottoscritto questa mattina all’Aran Sicilia, dopo la certificazione positiva da parte della Corte dei Conti, il Contratto collettivo regionale di lavoro (Ccrl) 2022-2024 dell’Area della dirigenza della Regione Siciliana degli enti e delle società.

“Un altro importante traguardo che consente di allinearci ai colleghi dello Stato e recuperare i ritardi accumulati. La sfida, adesso, è quella di rinnovare il contratto 2025/2027 entro la sua naturale vigenza”, dicono il segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana, il segretario generale della Cisl Fp Sicilia, Daniele Passanisi, e il coordinatore degli Enti regionali della federazione della Funzione pubblica, Fabrizio Lercara.





“Non abbiamo mollato un solo attimo – proseguono – per addivenire anche a questo importante risultato per il quale rivolgiamo un forte apprezzamento al commissario straordinario dell’Aran Sicilia Accursio Gallo e a tutta la sua struttura, al segretario generale Ignazio Tozzo e al dirigente generale del dipartimento della Funzione pubblica Salvatrice Rizzo per il lavoro realizzato in perfetta sinergia tra le parti.

Ci auguriamo, adesso, che le attività non si fermino qui. La nostra azione continuerà ad essere pienamente rivolta alla riorganizzazione delle strutture dirigenziali, alla loro corretta pesatura e ad una riforma adeguata e necessaria della dirigenza affinché si possano subito bandire nuovi concorsi che sono fondamentali per potenziare tutti i servizi pubblici con la consapevolezza che, potenziando la macchina amministrativa e burocratica regionale, si incida anche positivamente nell’erogazione di servizi efficaci per cittadini e imprese”.

Luogo: Palermo

