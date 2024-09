Pubblicato il bando per la quarta edizione del progetto di residenza artistica “Il tuo nome è donna”, sviluppato da Daf Project, ideato e diretto da Angelo Campolo e realizzato con il sostegno della Regione Siciliana in collaborazione con il Nuovo Teatro Val D’Agrò.

L’edizione 2024 dell’iniziativa, che si terrà dal 28 ottobre al 3 novembre al Nuovo Teatro Val D’Agrò di Santa Teresa di Riva, è rivolta a compagnie, gruppi ed artisti under 35 che operano nell’ambito del teatro, del teatro-danza e delle arti performative.

L’obiettivo è quello di sostenere progetti artistici inediti, parzialmente avviati o che abbiano già debuttato in forma completa o di studio. Verranno privilegiate proposte ispirate a fatti realmente avvenuti che affrontino questioni legate a temi sociali del presente.

Il gruppo che sarà selezionato avrà un premio di produzione di 1.000 euro lordi ed una settimana di ricerca e di studio (dal 28 ottobre al 3 novembre) presso il Nuovo Teatro Val D’Agrò di Santa Teresa di Riva (Messina). Sarà messa a disposizione ogni mattina dalle 9 alle 14 la sala teatrale oltre all’alloggio ed un forfait per il vitto.

Durante il periodo di residenza artistica sono previsti giorni di incontro con assistenti sociali, mediatori culturali ed educatori, per un’attività formativa basata sullo scambio di punti di vista ed esperienze.

Al termine della residenza, verrà realizzata una mattinata di restituzione del lavoro, aperta al pubblico presso il Nuovo Teatro Val D’Agrò. Saranno presenti rappresentanti di associazioni e istituzioni del territorio impegnate nella difesa dei diritti sociali, delle pari opportunità e dell’istruzione.

Il bando è rivolto a compagnie e gruppi con un massimo di 4 componenti per ciascuna formazione. Il progetto presentato non deve essere necessariamente inedito e può essere già stato rappresentato in forma completa o di studio.

Le candidature dovranno essere presentate entro il 6 ottobre all’indirizzo mail residenze@dafproject.it indicando quale oggetto: “Il tuo nome è donna residenza artistica”. Nella mail dovranno essere indicati ed allegati il titolo e la descrizione del progetto (massimo 2 cartelle), foto (massimo 2) ed eventuali link video, curricula e biografia sintetica della compagnia o dell’artista, con eventuali link a precedenti lavori. L’esito della selezione sarà reso noto entro il 13 ottobre.





Luogo: MESSINA, MESSINA, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.