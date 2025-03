Mastelli, compostiere domestiche e di comunità, fototrappole contro l’abbandono dei rifiuti, progetti di sensibilizzazione nelle scuole, spazzamento meccanizzato: il Comune aretuseo rompe con il passato e lancia il nuovo servizio di raccolta differenziata che sarà gestito da Dusty a partire dall’1 aprile.

Il Comune di Portopalo rompe con il passato e investe nella sostenibilità ambientale grazie ai nuovi servizi gestiti da Dusty, Società catanese vincitrice dell’appalto settennale: progressiva riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti, gestione responsabile ed efficiente della raccolta differenziata, qualità dei servizi di igiene urbana grazie ad attrezzature all’avanguardia in dotazione ai cittadini.

È stata la Sala consiliare del Comune ad ospitare oggi la conferenza stampa di presentazione delle novità relative al progetto che prenderà il via l’1 aprile e che vedrà proprio nei cittadini gli interlocutori privilegiati di un processo virtuoso che punta all’eccellenza negli standard di pulizia e salvaguardia del territorio.

“La gestione dei rifiuti – ha detto in apertura il sindaco Rachele Rocca – è un tema che sta molto a cuore a questa Amministrazione. Ci saranno dei cambiamenti importanti che abbiamo fortemente voluto. La promessa che facciamo e che intendiamo mantenere è che cresceremo, arriveremo ancora più in alto nella qualità dei servizi offerti ai cittadini”.

“Siamo pionieri della raccolta differenziata – ha detto nel suo intervento l’Amministratore unico di Dusty, Rossella Pezzino de Geronimo – e abbiamo gestito il servizio in diversi comuni della provincia aretusea, un territorio che conosciamo molto bene. L’attuale Amministrazione comunale a Portopalo ha fatto miracoli arrivando a percentuali di raccolta differenziata superiori al 70%. Adesso ci aspetta una bella sfida perché dobbiamo performare quello che abbiamo scritto nel progetto: arrivare al 90% entro cinque anni e ciò significa inserire la città nel novero dei comuni più virtuosi ma significa soprattutto tagliare i costi grazie alla riduzione della quantità di rifiuti conferiti in discarica o trasferiti all’estero. Le risorse finanziarie risparmiate potranno così essere dirottate in progetti più utili per la Comunità. Siamo certi che decoro urbano e rispetto dell’ambiente aumenteranno l’attrattività di questo territorio a forte vocazione turistica che ne beneficerà in termini di immagine e di presenze perché dopo averne apprezzato bellezza ed eccellenza, i turisti non potranno che farvi ritorno”.

A fornire alla stampa i dettagli del nuovo servizio è stato il Direttore dell’Unità territoriale Dusty di Portopalo di Capo Passero, Corrado Rau: “Partiamo da buone percentuali di raccolta differenziata – ha spiegato – ma vogliamo raggiungere standard ancora più elevati a partire dalla fornitura di mastelli e compostiere, disinfestazioni e derattizzazioni. Porteremo avanti una campagna di sensibilizzazione nelle scuole, coinvolgendo grandi e piccoli nella formazione finalizzata ad una corretta differenziazione dei rifiuti. Tra i punti di forza di questo progetto c’è proprio il potenziamento della raccolta differenziata, in particolare plastica e vetro che più ingombrano le nostre case. Introdurremo poi lo spazzamento meccanizzato che a Portopalo non c’è mai stato e che va ad aggiungersi a quello manuale, con un rinforzo pomeridiano che interesserà le zone centrali della città e che ci permetterà di garantire strade più pulite, soprattutto nel periodo estivo quando i flussi turistici sono più consistenti”.

In chiusura, l’intervento del vicesindaco e assessore all’Ecologia, Corrado Lentinello: “Oggi – ha detto Lentinello – ci giochiamo la nostra credibilità. Abbiamo lavorato con la passione che ci ha sempre contraddistinto per fare l’interesse della Comunità e per offrire ai cittadini un servizio utile e di qualità. Sono fiducioso che raccoglieremo presto i frutti di questo nostro impegno”.





