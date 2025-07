La Fai Cisl Sicilia accoglie con forte apprezzamento la presentazione all’Ars del disegno di legge sulla riforma dei consorzi di bonifica. Un passaggio fondamentale che segna l’inizio di una nuova fase per il settore, da tempo in attesa di una revisione strutturale e di una visione finalmente orientata alla valorizzazione del lavoro e alla tutela del territorio. “Il fatto che il Ddl sia finalmente giunto in Aula – dichiara Adolfo Scotti, segretario generale della Fai Cisl Sicilia – è un risultato importante, che riconosce anche le battaglie portate avanti dal sindacato in questi anni. In particolare, accogliamo con favore il lavoro fatto per individuare risorse utili alla stabilizzazione degli operai e per introdurre garanzie occupazionali che segnano un traguardo storico, atteso da lungo tempo”.





La Fai Cisl Sicilia sottolinea come la riforma offra l’opportunità concreta di mettere fine alla precarietà cronica che da anni penalizza i lavoratori del comparto, restituendo dignità occupazionale e rilanciando un servizio essenziale per l’agricoltura siciliana e la sicurezza del territorio. “Adesso è fondamentale – prosegue la nota – che il percorso legislativo si concluda rapidamente, con l’approvazione definitiva della legge. Serve dare certezze agli operai, stabilizzare chi da anni svolge con impegno e sacrificio un lavoro indispensabile per la collettività e assicurare servizi adeguati ai territori. Come Fai Cisl continueremo a vigilare sulla piena attuazione della legge e sulla massima tutela per tutti i lavoratori coinvolti, affinché le promesse si traducano in fatti concreti.





Auspichiamo che la prossima seduta d’Aula, prevista per il 16 luglio, sia quella decisiva per portare a compimento questo percorso riformatore, certi che il fattore tempo sia cruciale per il raggiungimento degli obiettivi in modo efficace ed efficiente, soprattutto ora che la stagione irrigua è già in corso e richiede risposte immediate”. La Fai Cisl Sicilia conferma la propria disponibilità a un confronto costruttivo con il Governo regionale e con l’Assemblea, contribuendo in ogni fase alla realizzazione di un sistema consortile più giusto, funzionale e sostenibile.

