Angelo Mirabella si conferma un punto di riferimento per i colleghi. Per la terza volta consecutiva è stato eletto RSU per UGL alle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze alla Pfzer di Catania.

“Un grande risultato che ci rende molto orgogliosi”, commenta il segretario regionale UGL Sicilia Carmelo Giuffrida. “Il grande impegno di Angelo Mirabella per i colleghi all’interno dell’azienda è ricompensato dalla fiducia che ancora una volta gli viene accordata. A lui e a tutti i migliori auguri di buon lavoro”, afferma ancora Giuffrida.





Complimenti e soddisfazione anche nella segreteria catanese di UGL. “Per il nostro sindacato è un impegno quotidiano, i lavoratori sono il nostro impegno e la nostra forza, in ogni azienda. La riconferma di Angelo Mirabella prova la validità di un’azione improntata su vicinanza, confronto e sostegno”, afferma Giovanni Musumeci, segretario provinciale UGL Catania.

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