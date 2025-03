Nel mese dedicato alla celebrazione della donna l’Associazione #Donnevietatomorire di Valentina Capizzi, grazie al supporto e alla collaborazione dell’associazione sportiva t-trainer C.S.K.S. Catania e dell’imprenditore Antonio Cafaro, riprende i corsi gratuiti di difesa personale.

“I corsi sono attivi già da ben due anni in tutto il territorio catanese- dichiara Valentina Capizzi- forniscono non solo competenze pratiche per affrontare situazioni di pericolo, ma promuovono anche la fiducia in se stesse e il senso di comunità tra donne”.





Lunedì 24 marzo, alle ore 19.00, nella sede dell’associazione sportiva t-trainer C.S.K.S, in via scilla 9 a Catania, il vice prefetto Sarita Giuffré, il giudice del Tribunale di Catania Santino Mirabella, la dottoressa Grazia Isgró, presidente della struttura Santa Maria degli Angeli che accoglie mamme e bambini vittime di maltrattamenti, i Maestri di Karate Santo Torre ed Eleonora Ceruti insieme all’imprenditore Antonio Cafaro, da sempre impegnato in iniziative a favore delle donne e nella prevenzione femminile, e all’ideatrice del progetto Valentina Capizzi spiegheranno alla stampa, alle allieve e a tutti gli interessati come affrontare situazioni di pericolo fisico e psicologico sottolineando il valore socio culturale dell’iniziativa e l’importanza di sapersi difendere davanti ad una situazione di violenza grazie al supporto della psicologa Elvira Diolosa.





“Le lezioni- spiega Valentina Capizzi- saranno tenute dal M° Santo Torre, tecnico dell’associazione e divulgatore della disciplina “Karate Do” in Sicilia, che insieme alla moglie Eleonora Ceruti, Maestra di Karate ed osteopata, ha contribuito alla crescita della disciplina nella nostra regione formando moltissimi atleti ed arbitri di caratura internazionale, nazionale e regionale sin dalla precedente associazione la “Fesika” che ha costruito le basi dell’attuale “F.I.J.L.K.A.M” i quali hanno sposato il progetto #doNNevietatomorire sin dal nostro primo incontro”.

In occasione dell’inaugurazione l’artista Lorena Lo Verde, nota per il suo stile distintivo e la capacità di trasmettere emozioni attraverso la pittura, ha celebrato la forza della donna realizzando un toccante manifesto visivo che celebra la potenza e la resilienza delle donne, invitando tutti a riconoscere e onorare il contributo fondamentale alla società.

