Sono state consegnate ieri mattina le opere di urbanizzazione in una zona residenziale della frazione ripostese di Archi, interventi attesi da oltre tredici anni e finalmente portati a termine dall’Amministrazione comunale. Alla consegna dei lavori erano presenti il sindaco Davide Vasta, il vice sindaco Carmelo D’Urso, il responsabile dell’Ufficio tecnico comunale geom. Giuseppe Messina, il Rup geom. Salvo Puglisi e l’esperto Pnrr ing. Salvo Grasso.

L’intervento ha consentito di riqualificare completamente l’area, che per anni era rimasta priva delle necessarie opere di urbanizzazione. In particolare sono stati realizzati i lavori per il corretto smaltimento delle acque piovane, con la sistemazione delle canalette e dei pozzetti di raccolta collegati alla condotta che convoglia le acque verso il torrente Archi, eliminando così i frequenti problemi di ristagno.





È stata completata la rete idrica con le ultime opere necessarie al collegamento delle utenze e alla distribuzione dell’acqua ed è stata predisposta la rete dei sottoservizi, compresi i collegamenti per la linea telefonica e per la rete elettrica, indispensabili per rendere pienamente funzionale l’intero comparto. Particolare attenzione è stata riservata alla pubblica illuminazione, con l’installazione di nuovi punti luce lungo la strada, nel parcheggio e nell’area a verde, migliorando in modo significativo le condizioni di sicurezza. Sono stati inoltre completati la strada, i marciapiedi e i parcheggi pubblici, insieme alla segnaletica orizzontale, rendendo finalmente pienamente accessibile e ordinata tutta la zona residenziale. L’intervento ha riguardato anche la sistemazione del verde pubblico, restituendo ai residenti una piccola villetta curata e fruibile. Le opere hanno migliorato in modo significativo la sicurezza, la viabilità e la vivibilità del quartiere, eliminando i disagi che per anni hanno interessato le famiglie residenti, costrette a convivere con polvere, fango e difficoltà di accesso alle abitazioni soprattutto nei giorni di pioggia.





“Oggi è stato raggiunto un importante risultato – dichiara il sindaco Davide Vasta – L’area è piccola ma il risultato è grande, perché i residenti attendevano da tredici anni che le opere di urbanizzazione venissero realizzate. Di fatto non erano mai state avviate perché la ditta che avrebbe dovuto eseguirle fallì anni fa. Il Comune aveva riscosso la polizza fideiussoria ma non era mai riuscito ad avviare i lavori. Ci fu anche un tentativo, mi dicono i residenti, alcuni anni fa, che però si interruppe quasi subito. Quando sono stato eletto – prosegue – una delle prime questioni che mi è stata sottoposta dai residenti è stata proprio questa e mi sono preso l’impegno di fare tutto il possibile per realizzare l’opera. Non è stato semplice, perché è stato necessario coordinare gli interventi per il passaggio del metano, ma alla fine ce l’abbiamo fatta.





Oggi i cittadini hanno finalmente un’area sistemata, asfaltata e illuminata. Soprattutto – conclude – da oggi non dovranno più convivere con polvere e fango ogni volta che piove”. L’intervento rappresenta un segnale concreto di attenzione verso le frazioni e verso tutte quelle situazioni rimaste per anni irrisolte, con l’obiettivo di garantire condizioni di sicurezza, decoro e qualità della vita in tutto il territorio comunale”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

