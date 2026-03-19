Riposto si prepara ad accogliere Fotoluce Expò 2026, la prima fiera dedicata al mondo della fotografia e del video in Sicilia, in programma domenica 22, dalle ore 9.30 alle 19.00, e lunedì 23 marzo, dalle ore 10.00 alle 14.00, negli spazi di Palazzo Vigo, sul lungomare di Riposto. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Riposto, rappresenta un appuntamento di grande richiamo per appassionati, professionisti e curiosi del settore, con due giornate ricche di conferenze, attività pratiche, set fotografici, touch & try con attrezzature professionali e momenti di confronto con esperti e brand internazionali. Saranno presenti alcune delle più importanti aziende del settore, tra cui Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, DJI, Godox, Nanlite, Insta360, Hoya, Sirui, Viltrox e molti altri, con la possibilità per i visitatori di provare direttamente attrezzature, partecipare a workshop, assistere a dimostrazioni e ricevere consulenze tecniche.

Nel programma sono previste conferenze con fotografi professionisti, attività pratiche su set fotografici attrezzati, sessioni di street photography, reportage, fotografia di matrimonio e maternity photography, oltre a spazi dedicati allo scambio e alla vendita di stampe fotografiche e alla stampa fine art. “Siamo lieti di patrocinare un evento di grande qualità come Fotoluce Expò – dichiara il sindaco di Riposto Davide Vasta – che porta nella nostra città professionisti, appassionati e aziende di livello internazionale. Manifestazioni come questa contribuiscono a valorizzare Palazzo Vigo come luogo di cultura e incontro e rappresentano un’importante occasione di promozione per il nostro territorio, capace di ospitare iniziative innovative e di respiro regionale”.





La giornata di domenica 22 marzo si aprirà alle ore 9.30 con l’avvio della fiera e proseguirà con un intenso programma di incontri. Alle ore 10.00 è prevista la conferenza ‘10 anni di Street Photography’ con Lorenzo Catena in collaborazione con Fujifilm, mentre alle 12.00 sarà la volta di Emanuele Carpenzano con Nikon con un intervento dedicato al reportage di viaggio. Nel pomeriggio, alle ore 15.00, Donatella Nicolini e Canon parleranno di maternity photography, mentre alle ore 17.00 Roberto Panciatici e Sony affronteranno il tema della fotografia di matrimonio. Accanto alle conferenze, sono previste anche attività pratiche su set fotografici, tra cui le sessioni con Roberto Panciatici e Donatella Nicolini, oltre a una street photo walk guidata da Lorenzo Catena, che permetteranno ai partecipanti di provare direttamente le attrezzature e confrontarsi con professionisti del settore.





Saranno inoltre allestiti set fotografici con illuminazione professionale Nanlite, spazi per prove all’aperto e una terrazza dedicata alla fotografia a lunga esposizione. La manifestazione proseguirà lunedì 23 marzo con l’apertura degli spazi espositivi dalle ore 10.00 alle ore 14.00, per una seconda giornata dedicata alle prove attrezzature, al confronto tra operatori e alle attività dimostrative.

“Fotoluce, leader nel settore foto e video dal 1997, è orgogliosa di organizzare un evento come questo in Sicilia, con aziende ed ospiti di caratura internazionale che porteranno non solo prodotti ma anche cultura fotografica – afferma Lucia Spartà, titolare di Fotoluce – Sarà il primo di una lunga serie di appuntamenti che avranno l’obiettivo di portare sul territorio le eccellenze del mondo della fotografia e del video. Vogliamo che i siciliani non debbano più prendere un aereo per accedere a eventi e formazione di qualità”.

L’ingresso all’evento sarà gratuito, con registrazione obbligatoria per la partecipazione alle conferenze e alle attività a numero chiuso.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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