Si aprirà oggi alle ore 13 la camera ardente allestita nel Salone Municipale del Palazzo di città di Riposto per l’ex sindaco Carmelo Spitaleri, deceduto ieri prematuramente. Il primo cittadino Davide Vasta ha proclamato il lutto cittadino per oggi e domani, giorno in cui si svolgeranno le esequie, a partire dalle ore 10, presso la Chiesa Madre di Giarre, in segno di cordoglio e partecipazione della comunità ripostese. Carmelo Spitaleri, 67 anni, stimato medico di medicina generale, ha ricoperto la carica di primo cittadino dal 2008 al 2013. Tantissimi gli attestati di stima e affetto ricevuti in queste ore dopo che si è diffusa la notizia del decesso. “Ci lascia un uomo, un medico ed un politico molto amato e stimato – ha detto il sindaco Vasta – A nome dell’intera amministrazione comunale esprimo profondo cordoglio e porgo le più sentite condoglianze alla moglie e alle figlie di Carmelo Spitaleri”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

