In arrivo a Riposto nuove risorse per la riqualificazione della città e il miglioramento della qualità della vita. L’ente, infatti, è tra i beneficiari del finanziamento concesso dall’assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente, ottenendo un contributo di 50 mila euro destinato a interventi di sviluppo e rigenerazione del verde urbano ed extraurbano. Il finanziamento consentirà di avviare un progetto mirato alla riqualificazione di alcune aree del territorio comunale, in particolare nel centro storico.





Gli interventi riguarderanno zone strategiche come piazza Matteotti, viale Amendola e via Roma, con l’obiettivo di restituire spazi più curati, accessibili e funzionali alla comunità. Nel dettaglio, il progetto prevede la piantumazione di nuove essenze arboree, la pulizia e il recupero delle aree urbane, oltre a interventi finalizzati a migliorare la fruibilità degli spazi pubblici, anche per le persone con disabilità.





L’iniziativa punta inoltre a rafforzare la sostenibilità ambientale, contribuendo alla riduzione degli effetti del calore urbano e favorendo la permeabilità dei suoli per una migliore gestione delle acque piovane. “Questo finanziamento rappresenta un risultato importante per la nostra città – dichiara il sindaco Davide Vasta – perché ci permette di intervenire concretamente su alcune aree che necessitano di riqualificazione. Il nostro obiettivo è restituire ai cittadini spazi più vivibili, sicuri e accoglienti, investendo sul verde pubblico come elemento centrale di benessere e sostenibilità. Continuiamo a lavorare con serietà e impegno per intercettare risorse e trasformarle in interventi concreti a beneficio della comunità”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.