È stato presentato nel Salone municipale il programma de ‘Il Maggio dei Libri 2026’, la rassegna promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Riposto, che per tutto il mese di maggio animerà la città con un ricco calendario di appuntamenti. Un programma ampio e articolato, costruito grazie alla collaborazione con numerose associazioni del territorio, che propone presentazioni di libri, incontri con autori, eventi culturali e attività rivolte anche a bambini e famiglie, con l’obiettivo di promuovere la cultura e il valore della lettura come strumenti fondamentali di crescita individuale e collettiva. Alla presentazione sono intervenuti il sindaco Davide Vasta, l’assessora alla Cultura Lucilla Auditore e il giornalista Mario Pafumi, che ha moderato l’incontro e collaborato all’allestimento della rassegna, insieme ai rappresentanti delle associazioni coinvolte.





“Devo fare i complimenti a tutta l’organizzazione per i contenuti che hanno portato e per quello che rappresenta Il Maggio dei Libri – ha detto il sindaco Davide Vasta – un modo per promuovere la lettura. Quest’anno sarà davvero un bel cartellone, con uno spettacolo teatrale conclusivo che si preannuncia molto interessante. Quindi non vediamo l’ora”. Il calendario della rassegna si svilupperà lungo tutto il mese di maggio con un susseguirsi di appuntamenti che prenderanno il via il 7 maggio con la presentazione del libro ‘Leggende leggendarie dell’Etna e di Sicilia’ di Mario Pafumi, seguita il 9 maggio da ‘La Spada dorata’ di Ylenia Francesca Le Mura e l’11 maggio da ‘Frammenti di Sicilia’ di Franco Garufi.





Nel cuore del mese, dal 15 al 17 maggio, spazio al Festival dell’autobiografia ‘Abitare il mito, abitare la fiaba’, mentre il 16 maggio è previsto anche l’appuntamento ‘Una finestra sul libro’. Il 18 maggio saranno presentati i saggi di Lorena Spampinato, ‘A Catania con Goliarda Sapienza’, e di Cinzia Caminiti, ‘Alle radici sabbiose’, mentre il 20 maggio sarà la volta del romanzo ‘Gli amanti della marina di Girgenti’ di Nhora Caggegi. Il 26 maggio si proseguirà con ‘La regola dell’ortica’ di Nunzia Scalzo e il 28 maggio con ‘Francesca Serio e le altre. Donne contro la mafia’ di Cinzia Caminiti, fino ad arrivare all’appuntamento conclusivo del 30 maggio con ‘A babba’ di Giuseppe Pastorello e Cristina Giarmanà, che unisce letteratura e teatro.





“Quest’anno il Comune di Riposto ha deciso di aderire al Maggio dei Libri, evento nazionale che inizia il 23 aprile e si conclude il 31 maggio – ha sottolineato l’assessora Lucilla Auditore – Ritengo che la lettura sia fondamentale per la crescita individuale, per sviluppare uno spirito critico e per essere degli uomini liberi. Per questo motivo con le associazioni del territorio, che ringrazio per la collaborazione, ci siamo adoperati per approntare un programma vario che vedrà la partecipazione di tanti autori”. Gli eventi si svolgeranno tra auditorium, palazzi storici e spazi culturali della città. “Questa rassegna è il risultato dell’impegno di numerose associazioni del territorio – ha dichiarato Mario Pafumi – che si stanno spendendo per offrire un ampio ventaglio di proposte e con una qualità di alto livello.





A questo Maggio dei Libri, infatti, sarà presente tutta la produzione letteraria, dal romanzo al saggio fino ad un libro che nasce da un’attività teatrale”. Alla realizzazione della rassegna collaborano diverse realtà associative del territorio, tra cui Fidapa Sezione Giarre-Riposto, Cantieri di Cultura e Informazione, Cantiere di Giarre-Riposto, Passeggiata Letteraria Ripostese, Museo del Cantastorie di Riposto, Compagnia teatrale Jonica di Riposto, Libreria Mondadori di Giarre, L’Albero Filosofico e Fidapa Sezione Porto dell’Etna.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.