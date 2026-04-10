Prosegue il percorso di potenziamento del servizio di Polizia locale del Comune di Riposto. Dopo il recente insediamento del nuovo Comandante, Orazio Giovanni Vecchio, l’amministrazione comunale ha avviato un’importante collaborazione con il Comune di Catania per l’utilizzo di personale della Polizia municipale, con l’obiettivo di rafforzare i controlli sul territorio. Uno degli obiettivi prefissati per garantire un’azione più efficace e incisiva in materia di sicurezza urbana, prevenzione e contrasto dell’illegalità. Grazie alla convenzione attivata, sarà possibile impiegare dodici agenti di Polizia locale per sei ore settimanali ciascuno, che continueranno a mantenere il proprio rapporto di lavoro con l’ente di appartenenza, operando a supporto del Comune di Riposto.





Il rafforzamento dell’organico consentirà di intensificare le attività di controllo sul territorio, con particolare attenzione al rispetto delle norme ambientali, edilizie e commerciali, al monitoraggio delle attività anagrafiche e alla tutela dei beni comunali. “Con questo intervento – dichiara il sindaco Davide Vasta – compiamo un passo concreto per rafforzare il presidio del territorio. Le nuove unità, coordinate dal Comandante Vecchio, ci permetteranno di avviare e potenziare tutta una serie di attività di controllo che finora non è stato possibile garantire in maniera adeguata a causa della carenza di personale”. L’amministrazione comunale prosegue così il proprio impegno nel garantire servizi più efficienti e una maggiore attenzione al rispetto delle regole, a tutela della comunità e del territorio.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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