Palermo 24 giugno 2026 – Uno strumento che garantisca un ristoro economico ai rider che si fermano per le alte temperature estive. Lo chiedono al presidente della Regione Renato Schifani la Cgil Palermo e Nidil Cgil Palermo, al quale è stata inviata una richiesta di incontro il 19 giugno scorso, all’indomani dell’uscita dell’ordinanza che estende ai “rider” l’interruzione del lavoro in presenza di temperature che mettono a rischio la salute.

Pur condividendo nel merito l’ordinanza emessa dalla Regione il 12 giugno, Cgil e Nidil, in merito alle “legittime rivendicazioni dei rider” sulla necessitò di un ristoro, evidenziano che per quei lavoratori che hanno un rapporto di lavoro autonomo con le piattaforme (partita Iva e prestazioni occasionali) questo blocco obbligatorio dell’attività lavorativa produrrebbe una considerevole perdita di reddito, in assenza di un ammortizzatore sociale specifico.

“Questo problema – dichiarano Dario Fazzese, della segreteria Cgil Palermo e Francesco Brugnone segretario generale Nidil Palermo – rischia di mettere in concorrenza il diritto alla salute con il diritto al reddito per lavoratori che, a causa di tipologie di contratti formalmente autonomi, non hanno alcun tipo di tutela. Come già proposto l’anno scorso di questi tempi, oggi come allora torniamo a ribadire la necessità di uno strumento che garantisca ristori economici nel caso in cui, a causa delle alte temperature, che potrebbero determinare seri rischi per la salute e la sicurezza, i lavoratori siano costretti a fermarsi.”

Nell’incontro al presidente della Regione, Cgil e Nidl ipotizzano di chiedere alcune misure come, ad esempio, l’estensione della cassa integrazione in deroga ai rider con contratti autonomi, proprio per coprire economicamente gli stop obbligatori, senza compromettere il reddito dei lavoratori.

Concludono Fazzese e Brugnone: “Siamo in attesa dell’incontro che ci auguriamo arrivi molto presto, data la natura d’urgenza della situazione”.





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