“Il ritiro in autotutela del Piano Paesaggistico rappresenta un’occasione importante per avviare un confronto più ampio, strutturato e realmente partecipato”. A dirlo è il presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo, Toni Sala che aggiunge :

“Uno strumento destinato a incidere profondamente sull’assetto e sul futuro del territorio -spiega il presidente Toni Sala – deve essere costruito attraverso il coinvolgimento effettivo delle istituzioni, degli enti locali, delle rappresentanze professionali e, più in generale, delle parti attive e dei portatori di interesse. La tutela del paesaggio costituisce un valore fondamentale, ma va contemplata con temi altrettanto rilevanti quali la pianificazione territoriale, la sicurezza, la prevenzione del rischio idrogeologico, le infrastrutture, la mobilità, la rigenerazione urbana, la transizione energetica e lo sviluppo sostenibile. In questo contesto, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo – continua Sala- rappresenta una delle realtà professionali direttamente e quotidianamente impegnate in tali ambiti, attraverso le competenze e l’esperienza dei propri iscritti. Proprio per questo riteniamo che il contributo delle professioni tecniche debba trovare spazio fin dalle nuove fasi del confronto e non soltanto a valle delle scelte già definite. Pur non essendo stati coinvolti in alcune precedenti occasioni di confronto, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo conferma la piena disponibilità a mettere a disposizione delle istituzioni competenze, esperienza e conoscenza del territorio, partecipando attivamente a tavoli tecnici, audizioni e momenti di approfondimento. siamo pronti- conclude – a fare la propria parte, con spirito costruttivo e istituzionale, per contribuire alla definizione di uno strumento equilibrato, efficace e realmente condiviso.

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