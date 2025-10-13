Roccapalumba si prepara ad accogliere la XXV edizione dell’Opuntia Ficus-Indica Fest, la tradizionale sagra dedicata al frutto simbolo del territorio: il fico d’India. Un appuntamento che ogni anno unisce gusto, cultura, natura e tradizione, coinvolgendo visitatori provenienti da tutta la Sicilia e non solo.

Organizzata dal Comune di Roccapalumba con il sostegno della Regione Siciliana, dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana , dell’Assessorato alle Attività Produttive e dell’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, la manifestazione si terrà nei giorni 17- 18 e 19 ottobre 2025.



Il programma prevede degustazioni di prodotti tipici a base di fico d’India, mostre, spettacoli musicali e folkloristici, laboratori didattici,un corteo storico, raduni di veicoli storici e iniziative dedicate alla valorizzazione dell’agricoltura locale.







Tra gli elementi più caratteristici figurano:



• Il Circuito Sagra, cuore pulsante della festa con stand gastronomici e artigianali;

• Le degustazioni guidate e le aree espositive curate dalle aziende del territorio;

• Gli spettacoli serali con la partecipazione di gruppi musicali come i “Sud Street Band”, “Lello Analfino & T Orchestra”, “Samuele Brignoccolo”“ Kimolia Street Band”, e molti altri;

• L’esibizione del Gruppo Majorettes “Roccastar” e la tradizionale sfilata folkloristica;

• Il raduno di Vespe a cura del Vespa Club Caccamo e la XVII Estemporanea di Pittura “Roccapalumba e il fico d’India”.





Un ricco calendario di eventi che animerà le vie e le piazze del paese, trasformando Roccapalumba in un grande palcoscenico all’aperto dove i visitatori potranno riscoprire i sapori autentici e l’ospitalità tipica siciliana.



“Questa venticinquesima edizione rappresenta un traguardo importante – dichiara il sindaco Benedetto Giunta – perché testimonia la capacità della nostra comunità di valorizzare le proprie eccellenze e tradizioni, con uno sguardo sempre rivolto al futuro.” L’Opuntia Fest è un’occasione per celebrare il territorio, le sue produzioni e la sua identità culturale e siamo orgogliosi di offrire un programma vario, capace di unire famiglie, produttori, artisti e visitatori in un’unica grande festa.”



La manifestazione si concluderà domenica 19 ottobre con spettacoli musicali e l’atteso show pirotecnico di chiusura, che suggellerà l’edizione 2025 dell’Opuntia Ficus-Indica Fest.



Luogo: ROCCAPALUMBA, PALERMO, SICILIA

