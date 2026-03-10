Ci sono storie che parlano di sport e di vittorie. E poi ce ne sono alcune che parlano di qualcosa di molto più grande.

La storia di Rosario Sidoti, giovane siciliano di appena 21 anni, nasce da una medaglia conquistata nel tiro con l’arco. Una vittoria importante, la seconda a livello regionale. Una di quelle che normalmente si festeggiano con gli amici, con una birra in mano e il telefono che squilla per i complimenti.

Ma Rosario ha scelto altro.

Come ha raccontato il sindaco di Oliveri, Francesco Iarrera, in un lungo e intenso messaggio sui social:

«Ci voleva Rosario per restituire significato alla Festa della Donna».

Parole forti, parole che raccontano un gesto semplice e straordinario allo stesso tempo.





Appena ricevuta la medaglia, Rosario non è tornato a casa a festeggiare. È salito in macchina ed è partito per Misilmeri. La sua meta non era una festa, ma un luogo di silenzio e memoria: la tomba di Sara Campanella. È lì che ha scelto di portare la sua vittoria. È lì che ha voluto condividere quel momento.

Un gesto che, da solo, basterebbe a raccontare la sensibilità di questo ragazzo. Ma la storia non finisce qui.

A Falcone esiste una piccola aiuola dedicata proprio a Sara. Non è un monumento costruito dalle istituzioni, ma un luogo di memoria nato dalle mani di Rosario. L’ha progettata lui. L’ha realizzata pezzo dopo pezzo. E continua a curarla come si farebbe con qualcosa di sacro.

La cosa che colpisce di più è che Rosario non conosceva Sara.





Eppure da oltre un anno dedica tempo, energie e attenzione a quel luogo. Tempo sottratto allo studio, alla famiglia, alla sua passione sportiva. Tempo donato gratuitamente, senza riflettori e senza aspettarsi nulla in cambio.

Il sindaco lo racconta con parole che colpiscono:

«Malgrado i suoi soli 21 anni, se ne va in giro con una dose massiccia di sentimento e senso del rispetto, da fare invidia a Gandhi».

Non è soltanto un complimento. È il riconoscimento di una maturità rara. Perché quando il sindaco scrive «Ci voleva Rosario per restituire significato alla Festa della Donna», non racconta solo un gesto individuale: lancia un messaggio più grande alla società.





In un tempo in cui il rispetto per le donne viene spesso proclamato nelle ricorrenze o nei post sui social, ma troppo spesso tradito nei comportamenti quotidiani, l’esempio di questo ragazzo diventa una lezione silenziosa e potente. Non uno slogan, non una dichiarazione, ma un atto concreto.

C’è poi un altro passaggio del messaggio del primo cittadino che racchiude il cuore di questa storia: quello in cui parla di «gesti gratuiti che rivelano l’esistenza di qualcosa di più grande». Perché Rosario non ha fatto tutto questo per apparire, per ricevere applausi o per conquistare visibilità. Lo ha fatto semplicemente perché sentiva che era giusto farlo.





Ed è proprio questa gratuità a rendere il suo gesto così straordinario.

In un’epoca dominata dalla ricerca di consenso e di visibilità, la sua è una testimonianza autentica di rispetto, sensibilità e umanità.

Dietro un giovane così non può che esserci una famiglia capace di educare ai valori veri: rispetto, sensibilità, cultura del prossimo. Quelle doti che non si imparano sui social, ma dentro casa, attraverso l’esempio quotidiano, i gesti semplici e l’educazione ricevuta.





Lo sport può formare atleti e campioni. Ma storie come questa ricordano che può formare soprattutto uomini.

Rosario Sidoti non ha solo vinto una medaglia.

Ha dimostrato che la vera vittoria è saper dare un significato più grande ai propri successi.

E forse è proprio da gesti silenziosi come questo che si ricomincia a costruire una società migliore.

Perché i veri esempi non fanno rumore.

Ma arrivano dritti al cuore.

