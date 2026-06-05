La Uilm Palermo si afferma come prima forza sindacale all’interno del sito di Telespazio a Scanzano, Piana degli Albanesi. Le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie hanno, infatti, decretato il successo della sigla dei metalmeccanici che ha conquistato la maggioranza assoluta dei delegati disponibili. Un risultato che premia il lavoro svolto sul territorio e che vede l’elezione dei candidati Pietro Di Girolamo e Giuseppe Graffagnino, pronti a rappresentare le istanze dei lavoratori in una fase aziendale cruciale, segnata anche dal percorso di rinnovo dell’integrativo aziendale. Grande soddisfazione è stata espressa da Giovanni Gerbino, segretario generale della Uilm Palermo: “Voglio ringraziare tutte le lavoratrici e i lavoratori di Scanzano che, con il loro voto, hanno voluto dare fiducia a questo sindacato. Questa vittoria dimostra che la serietà e la vicinanza quotidiana ai lavoratori pagano sempre”.

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