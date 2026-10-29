Sulla strada la sicurezza va oltre il rispetto delle regole: è una responsabilità condivisa, che chiama in causa ciascuno di noi. È questa l’idea alla base di “Safe Driving Without Risks – Guida sicura senza rischi”, il progetto che la Città Metropolitana di Palermo ha promosso nell’ambito del programma nazionale “Mobilità Sicura” e che il 28 ottobre è arrivato alla sua tappa conclusiva.

Nel corso dell’evento finale, trasmesso in diretta televisiva su Tele One e in diretta streaming sui suoi canali online, è stato tracciato il bilancio positivo dell’iniziativa e sono stati premiati i lavori degli studenti che hanno partecipato al contest “La sicurezza sei tu”.

Quattro scuole, un unico percorso sui comportamenti alla guida

Safe Driving Without Risks ha coinvolto il Liceo classico “Giuseppe Garibaldi” e l’IISS “Ernesto Ascione” di Palermo, il Liceo “Felicia e Peppino Impastato” di Partinico e il Liceo ginnasio “Francesco Scaduto” di Bagheria. Nelle classi si sono alternati incontri formativi, laboratori educativi e momenti di confronto tra studenti e docenti.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione tra il Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e l’Unione Province d’Italia.

Il lavoro si è concentrato sui principali fattori di rischio nella circolazione stradale:

la distrazione causata dall’uso dello smartphone;

la velocità eccessiva;

la guida dopo l’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti;

il rispetto della segnaletica;

l’uso dei dispositivi di sicurezza.

Alla conoscenza delle norme il progetto ha affiancato una riflessione sulle abitudini quotidiane, con l’obiettivo è costruire una cultura della mobilità più attenta e rispettosa della vita propria e di quella degli altri.

“La sicurezza sei tu”: il contest che ha messo i ragazzi al centro

Con il contest creativo “La sicurezza sei tu”, Safe Driving Without Risks ha chiesto agli studenti di cambiare ruolo: non più destinatari della formazione, ma autori dei messaggi di prevenzione. I ragazzi hanno prodotto contenuti originali con i formati e gli strumenti che usano ogni giorno, tra video, reel, fotografie e videointerviste. L’idea di partenza è che la sicurezza stradale si comunica in modo efficace anche attraverso la creatività, le esperienze personali e i linguaggi delle nuove generazioni. A vincere il contest è la classe 5B dell’Liceo Impastato di Partinico, che ha preso parte al progetto lo scorso anno, quindi come classe 4B.

La mattinata conclusiva, dai saluti alla premiazione

L’evento conclusivo del 28 ottobre è stato, anzitutto, un’occasione per approfondire il progetto Safe Driving Without Risks, i suoi obiettivi e le azioni intraprese. In apertura, sono intervenuti Nicola Vernuccio (Direttore Generale della Città Metropolitana di Palermo) e Fabrizio Leporatti (Comandante della Polizia Metropolitana). Giuseppe Piazza, a capo della Direzione Sviluppo Economico, Servizi Sociali, Turistici e Culturali della Città Metropolitana di Palermo, ha seguito passo dopo passo tutto il progetto e nel corso della diretta ha portato la propria esperienza, rendendo ancora più completa la narrazione dell’iniziativa.

Il confronto con i partner dell’iniziativa ha messo a fuoco gli ambiti di azione: prevenzione, controlli, salute, formazione alla guida ed educazione scolastica. In rappresentanza di UNASCA ha parlato Rosario Allegra, presidente del consorzio autoscuole Palermo. A portare il contributo di ANCI, in collegamento, è stata Laura Albani.

La parola è, quindi, passata alle scuole, con la partecipazione di ragazzi, dirigenti scolastici e inseganti. Il racconto delle attività svolte negli istituti ha ripercorso i laboratori educativi, la partecipazione degli studenti e i nuovi linguaggi utilizzati per diffondere la cultura della sicurezza.

Subito dopo è arrivato il momento del contest “La sicurezza sei tu”, con la proiezione dei contenuti realizzati dai ragazzi; quindi, la giuria ha premiato i lavori selezionati. Tutte le scuole che hanno partecipato al progetto hanno ricevuto una targa. Gli interventi finali e i saluti conclusivi hanno chiuso la mattinata.

Una strategia che punta sull’educazione

Safe Driving Without Risks ha rafforzato la collaborazione tra istituzioni, mondo della scuola e comunità, affinché la prevenzione non si esaurisca in un incontro ma diventi pratica quotidiana. Rispettare le regole, non distrarsi al volante e non mettersi alla guida dopo aver bevuto significa proteggere sé stessi e chiunque si incontri lungo il percorso. È una pratica condivisa da portare avanti giorno dopo giorno.

Approfondimenti sul progetto sono disponibili sul sito ufficiale www.safedrivingpalermo.it.