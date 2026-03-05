SAIS Autolinee S.p.A. ha sottoscritto un accordo aziendale sul premio di produzione per i lavoratori, a seguito di confronto con tutte le organizzazioni Sindacali. L’intesa raggiunta rappresenta un passaggio importante nel percorso di dialogo e collaborazione che SAIS Autolinee ha scelto da tempo di portare avanti con le rappresentanze sindacali, con l’obiettivo di rafforzare la valorizzazione del lavoro e migliorare continuamente l’organizzazione dei processi aziendali. Il nuovo sistema di premialità, collegato a parametri quali presenza, produttività, qualità e regolarità del servizio, prevede riconoscimenti economici che potranno arrivare fino a 200 euro per i lavoratori più virtuosi.





«L’accordo definito – spiega il direttore Vincenzo Asaro – rafforza il percorso che l’azienda ha deciso da tempo di instaurare con le organizzazioni sindacali. Si tratta di un lavoro condiviso che mira a sviluppare progetti capaci di incidere positivamente su tutti i processi aziendali, a beneficio dei lavoratori e dell’intera organizzazione. Allo stesso tempo – prosegue Asaro – resta centrale la qualità del servizio offerto ai cittadini. Continuiamo a investire nel miglioramento dell’offerta di trasporto, mantenendo standard che rappresentano un punto di riferimento nel panorama del Trasporto pubblico locale regionale e mettendo sempre al centro le esigenze del passeggero».





L’azienda esprime apprezzamento per il clima di confronto costruttivo che ha caratterizzato le trattative e ringrazia tutte le organizzazioni sindacali per il contributo fornito al raggiungimento di un accordo equilibrato e sostenibile, che rafforza il rapporto tra impresa e lavoratori e contribuisce alla crescita complessiva del servizio di mobilità sul territorio.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.