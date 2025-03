“Esprimo grande plauso per la nomina dell’arch. Salvo Russo, già presidente della Cassa Edile di Palermo Cepima, persona perbene, di grande esperienza e competenza nel settore delle costruzioni – afferma il Presidente di Cassa Edile Agostina Porcaro – Un palermitano alla presidenza di Ance Sicilia dopo tanti anni, un riconoscimento questo importante per la nostra città. Sono certa che l’arch. Russo saprà svolgere al meglio la carica appena assunta, rappresentando tutte le imprese associate in Ance, nel territorio della nostra regione e in piena sinergia con gli enti bilaterali. Auspico si possa riuscire a fare rete tra associazioni di categoria, enti bilaterali ed istituzioni, per dare sempre più lustro alla nostra amata città”.









Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.