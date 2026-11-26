A rischio non ci sono soltanto gli equilibri tra gli operatori della sanità accreditata, ma la tenuta di una rete di strutture che garantisce servizi, occupazione e assistenza in molti territori, anche quelli più fragili. È la preoccupazione espressa da Sicindustria rispetto agli effetti della riforma della concorrenza in sanità introdotta con la legge n. 118/2022, la cui applicazione è stata sospesa e che torna oggi al centro del confronto in vista della scadenza della sospensione, fissata al 31 dicembre 2026.





Secondo le associazioni del comparto, le procedure competitive periodiche previste dal provvedimento rischiano di favorire le grandi concentrazioni finanziarie a discapito delle imprese di dimensioni più contenute, delle cooperative sociali e degli enti del Terzo settore. Sicindustria sostiene l’emendamento presentato dalla maggioranza parlamentare nell’ambito del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, che punta a valorizzare la qualità delle prestazioni, gli esiti clinico-assistenziali, l’appropriatezza, la sicurezza dei pazienti, la professionalità degli operatori e il radicamento territoriale, superando una logica basata prevalentemente su parametri quantitativi e dimensionali. “La sanità – dice Luigi Rizzolo, presidente di Sicindustria – non può essere trattata come un mercato qualsiasi. Il rischio è che, nel tentativo di introdurre meccanismi competitivi, si finisca per favorire le grandi aggregazioni finanziarie, penalizzando quelle realtà che, da anni, garantiscono servizi e assistenza nelle comunità. Non possiamo permettere che la dimensione economica diventi il criterio prevalente, a scapito della qualità delle cure, della continuità assistenziale e della presenza delle strutture sul territorio”.





La mobilitazione coinvolge un ampio fronte di organizzazioni nazionali e territoriali, tra cui numerose realtà siciliane e del sistema confindustriale. Il comparto rappresentato conta, secondo le stime delle associazioni promotrici, almeno 17 mila strutture e presidi, 150 mila posti letto ospedalieri e residenziali e oltre 150 milioni di prestazioni annue. Un sistema che comprende ospedali, cliniche, poliambulatori, ambulatori, Rsa, Cta, centri diurni, strutture riabilitative, laboratori di analisi e diagnostica per immagini, e che svolge un ruolo determinante nell’integrazione tra assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale.

Particolarmente rilevante è il contributo delle micro, piccole e medie imprese, delle cooperative sociali e degli enti non profit, che costituiscono una componente fondamentale della rete assistenziale italiana e siciliana. Le procedure competitive periodiche, secondo le associazioni, rischiano di accentuare le disparità tra operatori, incentivare accorpamenti e centralizzazioni e compromettere la presenza dei servizi nei territori meno remunerativi, con possibili ripercussioni sull’occupazione, sulla stabilità delle équipe e sulla continuità dei percorsi di cura.







“Non chiediamo di sottrarre il sistema a regole, controlli o verifiche – sottolinea Alessandra Iuculano, coordinatrice del Gruppo tecnico Sanità e Scienze della vita di Sicindustria –. Chiediamo che le regole siano coerenti con la natura dei servizi sanitari e con l’interesse dei cittadini. Chi garantisce qualità, sicurezza, appropriatezza e rispetta i requisiti deve poter continuare a operare senza essere esposto a una precarietà permanente. La competizione, se deve esserci, deve servire a migliorare le prestazioni e rispondere ai fabbisogni assistenziali, non a mettere in discussione indiscriminatamente una rete di servizi che già esiste”.

L’emendamento sostenuto dalle associazioni punta proprio a questo: privilegiare criteri qualitativi e aprire le procedure competitive in relazione ai nuovi fabbisogni programmati o in presenza di gravi inadempienze, salvaguardando la continuità dei rapporti con gli erogatori che mantengono i requisiti e assicurano standard adeguati. “Governo e Parlamento – aggiunge Rizzolo – hanno l’opportunità di intervenire per garantire un sistema sanitario plurale, nel quale pubblico, privato accreditato e Terzo settore concorrano, nel rispetto della programmazione e delle regole, alla tutela del diritto alla salute. Non è una battaglia per difendere privilegi, ma per tutelare imprese, lavoratori e cittadini. La presenza di servizi sanitari e sociosanitari vicino alle persone, soprattutto nelle aree più periferiche e fragili, è un valore che non possiamo disperdere”.

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