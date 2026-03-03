Prende il via al Policlinico “Paolo Giaccone” la giornata inaugurale della Settimana della Donna, un momento di riflessione e valorizzazione dedicato al contributo fondamentale che le donne offrono quotidianamente alla crescita e allo sviluppo dell’organizzazione.



A presentare la giornata sono state la Direttrice generale del Policlinico Maria Grazia Furnari, la Direttrice sanitaria Lia Murè e la Prorettrice alla vivibilità, benessere lavorativo e terza missione Ada Maria Florena.

L’apertura ufficiale è stata affidata al concerto del Conservatorio, che ha regalato ai presenti un’esibizione di grande qualità artistica ed emotiva, creando un’atmosfera intensa e partecipata.

L’ensemble di fisarmoniche, formata da Martina Armeli Moccia, Valentina Genna, Matilde Cassarà, Matilde Titone, Flavia Simonetti, Nunzio Buzzanca, e guidata dalla Professoressa Carmela Stefano ha eseguito musiche di Haendel, Gardel, Narro, Zimmer, Soler, Piazzolla, e Piovani.

Dopo il concerto il cardiologo Giorgio De Michele, che da anni si divide tra studi scientifici e interessi letterari, ha presentato il suo romanzo “Rosalia Ancilla Regni” che racconta Santa Rosalia come donna autonoma, consapevole, simbolo di scelta e determinazione.

A seguire, è stata inaugurata la mostra fotografica dedicata alle donne che prestano la loro attività presso l’Azienda ospedaliera universitaria: un percorso per immagini che racconta volti, storie, competenze e quotidianità professionali, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo fondamentale che ciascuna di loro svolge ogni giorno.

Autore degli scatti è stato il fotoreporter Franco Lannino. A curare l’allestimento della mostra nella M’amy Gallery dell’Edificio 1 di Ginecologia e Ostetricia è stata la dottoressa Elena Foddai, psicologa dell’unità operativa ed esperta d’arte.

Nel suo intervento, la DG Furnari ha dichiarato: “Abbiamo scelto di iniziare questo percorso attraverso l’arte perché crediamo che cultura e bellezza siano strumenti potenti per promuovere rispetto, consapevolezza e inclusione. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Maestro Mauro Visconti, Direttore del Conservatorio di Palermo, alla Professoressa Stefano e ai musicisti per aver aperto questa settimana con un momento di così alto profilo culturale e umano. La musica ha saputo interpretare perfettamente lo spirito dell’iniziativa, offrendoci uno spazio di ascolto e sensibilità condivisa. La mostra fotografica allestita nella galleria della Ginecologia e Ostetricia rappresenta molto più di un’esposizione: è un riconoscimento concreto alle donne della nostra azienda. Attraverso le immagini abbiamo voluto raccontare non solo i ruoli professionali, ma anche l’impegno, la passione e la competenza che ogni giorno contribuiscono alla crescita della nostra realtà. È un modo per rendere visibile ciò che spesso viene dato per scontato e per riaffermare il nostro impegno verso una cultura organizzativa sempre più inclusiva e attenta al valore delle persone”.

Il Direttore del Conservatorio Mauro Visconti ha sottolineato: “Essere presenti nei luoghi dove alberga la sofferenza, ma si guarda al futuro con speranza, rappresenta un valore aggiunto per le nostre consuete attività artistiche e didattiche. Ringrazio la Direttrice Generale Maria Grazia Furnari per aver coinvolto il Conservatorio. Questa iniziativa, con il suo profondo messaggio educativo, amplia il percorso di promozione culturale che l’istituto sostiene e lo arricchisce in modo significativo. Alla Professoressa Carmela Stefano e ai suoi studenti esprimiamo gratitudine e ammirazione”.

La Settimana della Donna proseguirà con ulteriori iniziative, tra cui la pubblicazione della rubrica con i consigli degli esperti per la salute femminile.

Nell’ambito delle attività assistenziali, l’Azienda ospedaliera universitaria, con l’obiettivo di promuovere una cultura della prevenzione e dell’attenzione al benessere, ha aderito alle giornate di screening promosse dall’ASP di Palermo dal 4 all’8 marzo.

Nei prossimi giorni, inoltre, saranno divulgati i dati emersi dal questionario annuale sulle pari opportunità e violenza di genere, uno strumento di ascolto e analisi volto a raccogliere percezioni, esperienze e proposte dai dipendenti al fine di orientare future azioni e politiche interne finalizzate a garantire equità, inclusione e pari diritti.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.