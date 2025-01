Antonino Amato, presidente dell’Ordine degli Infermieri di Palermo, è stato eletto componente del Comitato Centrale della Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche.

Confermata alla presidenza della Federazione Barbara Mangiacavalli, indicata all’unanimità dal nuovo Comitato Centrale eletto a seguito dalle elezioni che si sono tenute a Roma dal 24 al 26 gennaio e che hanno portato alle urne i delegati degli Ordini provinciali e interprovinciali (OPI) di tutta Italia.

“Questo nuovo incarico rappresenta un riconoscimento all’attività svolta in questi anni e una sfida a proseguire nel solco dell’importante lavoro della Federazione e della nostra presidente Mangiacavalli” ha commentato Antonino Amato che ha aggiunto: “Sempre di più il ruolo della professione infermieristica è cruciale nel sistema assistenziale e sanitario del Paese e per questo è fondamentale come, affermato e ribadito dal presidente della Fnopi, che si continuino a garantire i massimi livelli di rappresentanza politica e istituzionale, conferendo visibilità alla professione a livello nazionale e internazionale. Ma anche aprendo ai giovani a partire dalla creazione di un think tank nazionale che favorisca un ambiente professionale dinamico, stimolante e aperto. Con un occhio attento alla formazione, alla ricerca, all’innovazione e alla sinergia tra professioni sanitarie”.





