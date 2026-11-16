L’Anaao Assomed Sicilia a fronte della grave carenza di interlocuzione istituzionale chiede all’Assessore regionale della Salute un incontro urgente e l’avvio di un tavolo regionale permanente di confronto, con un calendario di lavoro e impegni verificabili.

Questo è il punto centrale della lettera inviata in data odierna dal Sindacato che, in mancanza di una convocazione entro sette giorni dal ricevimento della missiva, si riserva di intraprendere tutte le iniziative sindacali e di mobilitazione previste dalla legge.

Non vengono richieste dichiarazioni di intenti, ma risposte, decisioni e scadenze precise: «La situazione è troppo grave per essere affrontata con ulteriori rinvii o interlocuzioni prive di risultati. L’Anaao Assomed Sicilia non è più disponibile ad assistere passivamente al progressivo deterioramento del Servizio Sanitario Regionale e al mancato riconoscimento del ruolo delle professionalità che lo sostengono».

Nella lettera il sindacato ha indicato i punti non più rinviabili per fermare la fuga dei professionisti dal servizio pubblico:

• il Piano straordinario di attrattività e permanenza dei medici nel SSR;

• la ripresa dei tavoli tecnici interrotti, a partire da quello sull’ALPI;

• l’apertura di un tavolo specifico sull’emergenza-urgenza e sui Pronto Soccorso, con revisione dei criteri di accesso agli incentivi straordinari;

• la definizione dei tempi della nuova rete ospedaliera e la revisione della direttiva assessoriale del 2 ottobre 2026, che ha disposto il blocco delle modifiche agli atti aziendali in attesa dell’approvazione della rete. Una disposizione che determina un grave paradosso: da un lato manca una programmazione ospedaliera certa, dall’altro si impedisce alle Aziende di adottare gli adeguamenti organizzativi necessari a garantire la continuità dei servizi;

• il superamento delle criticità organizzative e delle condizioni di lavoro che stanno determinando la progressiva fuga dei professionisti dal servizio pubblico.

Particolarmente grave è la situazione dei Pronto Soccorso e dei servizi di emergenza -urgenza, dove si registra una carenza cronica di personale, tamponata con contratti occasionali, che frammenta l’organizzazione, aumenta il rischio clinico e lascia gli operatori esposti a carichi insostenibili e aggressioni. In questo contesto è inaccettabile escludere gli ospedali dei capoluoghi dagli incentivi straordinari; i bonus vanno assegnati in base alle reali carenze d’organico e al carico di lavoro, non alla posizione geografica. Si assiste ad inaugurazioni di Case e Ospedali di Comunità strategiche senza aver prima definito la rete ospedaliera, compromettendo la continuità delle cure e la sostenibilità dell’intero sistema regionale.

Una situazione che rende ancora più urgente la mobilitazione nazionale del prossimo 5 dicembre, quando tutti i professionisti e gli operatori della sanità manifesteranno in piazza a Roma.

L’Anaao Assomed Sicilia adesso dice basta. Senza medici non c’è sanità. Senza sanità non c’è diritto alla salute.





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