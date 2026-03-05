Esprimiamo vicinanza alle popolazioni dei comuni etnei interessati maggiormente dallo sciame sismico verificatosi ieri sulla provincia di Catania.

In particolare il comune di Ragalna e le aree limitrofe, dove si sono riscontrati i danni più consistenti ad abitazioni civili, spazi agricoli e luoghi d’interesse pubblico, compresi il municipio, la cattedrale e alcune chiese storiche.

Ringraziando i tecnici della protezione civile e delle forze dell’ordine preposte che, in coordinamento con le amministrazioni locali, sono intervenuti tempestivamente sui luoghi interessati, chiediamo che vengano effettuate con celerità tutte le attività volte a garantire la messa in sicurezza delle aree e dei luoghi danneggiati e il supporto logistico ai cittadini coinvolti che ne avessero necessità.





Alle istituzioni politiche regionali e locali, a cui garantiamo la nostra massima collaborazione con i nostri referenti istituzionali a tutti i livelli, , facciamo invece appello affinché si intervenga celermente con la conta dei danni effettiva e si provveda con uno stanziamento di risorse economiche per ripristinare al più presto il patrimonio edilizio e artistico, privato e pubblico, danneggiato dal sisma.

Coordinamento provinciale Noi Moderati CT

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

