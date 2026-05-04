Il comune di Scillato si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la XXVIII edizione della Sagra dell’Arancia, in programma il 9 e 10 maggio 2026. L’iniziativa è finanziata dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, a conferma del valore strategico che questa manifestazione riveste per la promozione del territorio e delle sue eccellenze. Protagonista indiscussa dell’evento è l’arancia “Biondo di Scillato”, frutto appartenente al genere Citrus (famiglia Rutaceae), inserito nell’elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Una delle sue peculiarità più rilevanti è la maturazione tardiva, che consente di gustarne il sapore succoso fino a tutto il mese di maggio. Oggi questo agrume rappresenta un autentico veicolo di promozione del territorio scillatese, simbolo di una tradizione agricola radicata e di qualità.





La Sagra dell’Arancia non è soltanto una festa gastronomica, ma un vero e proprio viaggio tra i sapori autentici della Sicilia, dove tradizione, cultura e innovazione si incontrano. L’evento offrirà ai visitatori la possibilità di degustare specialità a base di agrumi, partecipare a momenti di approfondimento e scoprire le molteplici applicazioni dell’arancia, non solo in ambito culinario ma anche farmaceutico. In programma anche una Mostra Mercato dedicata ai prodotti tipici locali – tra cui olio, formaggi, miele, marmellate, pane casereccio e dolci – affiancata dall’esposizione dell’artigianato locale.





Nel suggestivo scenario del Parco delle Madonie, tra agrumeti, sorgenti e antichi mulini, Scillato offrirà un’esperienza immersiva fatta di profumi, colori e tradizioni. Non mancheranno visite guidate ai monumenti, escursioni e momenti di intrattenimento per tutte le età, capaci di creare un’atmosfera accogliente e coinvolgente per i tanti visitatori che ogni anno partecipano alla manifestazione.

Di seguito, il programma dettagliato dell’evento

Sabato 09 Maggio 2026

– Ore 17 – Convegno – L’Arancia Biondo di Scillato: Prospettive di sviluppo

Incontro tra esperti del settore, agricoltori ed amministratori locali – Aula Consiliare del Comune di Scillato;





Ore 18 – Artisti di strada: Spettacolo di giocoleria e clown;

Ore 19 – Artisti di strada: Spettacolo Bolle di sapone;

Ore 21:30 – “I Malarazza”;

Ore 23 – Dj Big Reunion.

Domenica 10 maggio 2026

Ore 9 – Visite guidate ai monumenti;

Ore 11:30 – Artisti di strada: Spettacolo Clown “Le follie di zazu”;

Ore 17:30 – Artisti di strada: Spettacolo di giocoleria e equilibrio;

Ore 17:30 – Degustazione prodotti tipici e dolci all’arancia”;

Ore 18 – Spettacolo musicale “I Crifiu”;

Ore 19 – Valentino Casagrande, in arte Banfy;

Ore 20 – Artisti di strada: In valigia.





Il programma di intrattenimento (musica e sfilate) creerà come ogni anno un’atmosfera accogliente ed aggregativa per i tanti ospiti che ormai abitualmente visitano Scillato in occasione della sagra.

Tra agrumi dorati, musica, spettacoli e momenti di aggregazione “Scillato vi aspetta”: questo è l’invito del comune palermitano e del sindaco Giuliano Cortina. Un’occasione unica per vivere due giornate all’insegna della natura, delle tradizioni e dei sapori autentici, alla scoperta di uno dei borghi più caratteristici del comprensorio, dove l’arancia racconta da secoli la storia e l’identità della comunità.

La XXVIII Sagra dell’arancia è finanziata dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura.

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