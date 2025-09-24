Il Gruppo Scout San Demetrio di Palermo, appartenente all’associazione Scaut Assoraider, festeggia il suo primo anno di attività. Un percorso nato con l’obiettivo di accogliere ragazzi e ragazze di qualsiasi fede ed etnia, offrendo loro uno spazio educativo basato sui valori dello scoutismo autentico e sulla ricerca di spiritualità.





Un aspetto che rende unico il gruppo è la sua vocazione pluriconfessionale: al suo interno convivono armoniosamente bambini e bambine cristiani ortodossi, guidati dal sacerdote Padre Alfredo Efraim Augello, cristiani cattolici romani con la presenza di una suora, protestanti e, da poco, anche giovani musulmani. Un mosaico di culture e religioni che dimostra come lo scoutismo possa diventare un ponte tra diverse identità, nel segno del rispetto e dell’amicizia.





Le attività del gruppo si svolgono ogni sabato dalle 15,30 alle nella sede delle Suore Cappuccine dell’Immacolata in viale Regione Siciliana 1701, a Palermo. Qui i ragazzi hanno la possibilità di vivere esperienze di vita scout, tra giochi educativi, attività all’aperto, momenti di condivisione e giornate immerse nella natura, anche in tenda, all’interno di uno spazio verde sicuro e protetto.





«L’esperienza che offriamo a questi ragazzi – spiega Padre Alfredo Augello – è quella dello scoutismo puro, così come ci ha insegnato il fondatore Baden-Powell. La pluralità di fedi non cambia nulla nel nostro metodo educativo: ciò che conta è crescere insieme nel rispetto reciproco. Il nostro è un gruppo pluriconfessionale unico a Palermo, formato da capi adulti con anni di esperienza, alcuni dei quali in possesso del Wood Badge, il distintivo che certifica la formazione come capo scout».

Il Gruppo Scout San Demetrio Palermo invita tutte le famiglie interessate a partecipare a questa esperienza unica. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 388 405 9195.

