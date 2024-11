“Confeuro reputa positiva la pubblicazione, da parte del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, del bando “Frutta e Verdura nelle scuole” per l’anno scolastico 2024/2025. L’obiettivo finale è quello promuovere abitudini alimentari salutari tra gli alunni delle scuole primarie, con un sostegno di 14 milioni di euro. Per la nostra confederazione, dunque, questo programma, promosso dall’Unione europea, rappresenta una iniziativa lodevole e auspichiamo sia solo l’inizio di un percorso sano e virtuoso per incrementare il rapporto simbiotico tra giovani generazioni e agroalimentare. Ancora una volta è indispensabile provvedere ad informare i cittadini e a renderli edotti di una gestione più attenta della propria alimentazione. In questo contesto, dunque, l’invito per il ministero dell’Istruzione, già avanzato in tempi non sospetti dalla Confeuro, è quello di introdurre nelle scuole elementari una nuova materia “Educazione Alimentare” che formi le nuove generazioni su questi due temi: sicurezza alimentare e ambiente. Solo così sarà possibile ampliare i livelli di conoscenza della popolazione, preventivare e combattere le malattie legate alla cattiva alimentazione, tutelare le produzioni agricole locali, il made in italy e la dieta mediterranea, difendere l’ambiente e infine ridurre anche gli sprechi alimentari futuri”







Così, in una nota stampa, Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro, la Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.