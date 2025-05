La lotta al crack e alle dipendenze comincia dai banchi di scuola. Fa tappa domani al parco archeologico di Segesta, nel Trapanese, il sesto incontro di sensibilizzazione sul fenomeno delle dipendenze rivolto agli studenti siciliani: a partecipare, dalle 9 in poi, sarà una delegazione di circa 1.600 alunni delle classi medie e superiori di 61 scuole della provincia di Trapani.

L’iniziativa, voluta e finanziata dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale con oltre 1,7 milioni di euro, rientra nell’ambito del “Progetto @LabSchool – Azione a contrasto e prevenzione dalle dipendenze”, realizzato dalla Rete Salus Scuole SHE Sicilia in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale.

“Il governo Schifani – afferma l’assessore regionale all’Istruzione e formazione professionale, Mimmo Turano, che domani parteciperà all’incontro al Tempio di Segesta – è in prima linea con azioni concrete nella lotta al crack. Questo progetto, finanziato grazie alla legge regionale 26 del 2024, che oggi rappresenta un pilastro fondamentale della strategia regionale di lotta alle dipendenze, consente ai dirigenti scolastici di attivare momenti di riflessione su un fenomeno drammatico per trasmettere agli studenti un messaggio chiaro: nei momenti di fragilità emotiva è fondamentale chiedere aiuto per non correre il rischio di scivolare nella trappola delle dipendenze”.

Il progetto sperimentale di didattica innovativa, articolato in quattro azioni trasversali, intende orientare studenti e studentesse a ricercare, nella costruzione della propria identità, un equilibrio nel binomio dipendenza-indipendenza; promuovere stili di vita sani attraverso attività di informazione e sensibilizzazione, dedicati ad alunni, docenti e famiglie, sui danni per la salute derivanti dal consumo di sostanze, come alcool e droghe, e da comportamenti nocivi come l’uso patologico del web, gaming o gioco d’azzardo on line.

Dopo Siracusa, Catania, Caltanissetta, Enna e Ragusa, anche a Segesta andrà in scena lo spettacolo teatrale “I ragazzi di Ballarò”, scritto da Alessandro Ienzi e interpretato da Federica Gurrieri e William Caruso, al quale seguirà l’incontro con il presidente dell’associazione La Casa di Giulio, Francesco Zavatteri. La diretta streaming dell’evento dal Tempio di Segesta, a cui potranno collegarsi anche le scuole siciliane, sarà disponibile al link www.youtube.com/live/P3-6nvO8olM?si=snfKRxeX7yEPXcv.

