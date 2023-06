Si è svolta la masterclass “One Day with the Expert in Humanitas

Istituto Clinico Catanese", che ha ottenuto un grande successo, rafforzando ulteriormente la posizione

dell’Istituto come centro di eccellenza nella formazione medica con particolare attenzione alla cura del

tumore al seno.

L’evento ha riunito un gruppo selezionato di professionisti provenienti da tutt’Europa, che hanno

lavorato insieme al team della Breast Unit di Humanitas Istituto Clinico Catanese in una sessione di

aula e successivamente su alcuni casi reali in sala operatoria. La masterclass è stata impreziosita dalla

presenza del Prof. Andreas Karakatsanis, uno dei principali esperti internazionali di oncoplastica, che,

in forza della sua vasta esperienza, ha incentrato il suo intervento sulle tecniche chirurgiche volte a

minimizzare il tasso di mastecotmie, in caso di tumore della mammella. L’oncoplastica è una disciplina

altamente specializzata che unisce i principi della chirurgia oncologica con le più avanzate tecniche di

chirurgia plastica, al fine di garantire risultati ottimali in termini di controllo della malattia e dell'aspetto

estetico.

L’iniziativa è stata supportata dalla Società europea di oncologia chirurgica (ESSO), dalla Fondazione

G.Re.Ta ETS e dalla Fondazione Humanitas Sicilia, e ha visto quali direttori scientifici il dott. Francesco

Caruso – direttore del dipartimento oncologico di Humanitas Istituto Clinico Catanese – il dott. Gaetano

Castiglione – Coordinatore clinico della Breast Unit – e il dott. Giuseppe Catanuto, responsabile ricerca

clinica-Breast Unit. La sessione di aula è stata arricchita dagli interventi del dott. Nicola Rocco, chirurgo

senologo e ricercatore presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e presidente del comitato

scientifico della Fondazione G.Re.Ta ETS, dal prof. Corrado Tinterri Responsabile dell’Unità Operativa

e Director Breast Unit di Humanitas Research Hospital, supportato dal dottor Damiano Gentile, che

hanno approfondito gli aspetti legati alla chirurgia ascellare.

“Il successo della Masterclass 'One Day with the Expert' è il risultato di un impegno costante verso

l'eccellenza nella formazione medica, obiettivo da sempre perseguito da Humanitas Istituto Clinico

Catanese.” – ha commentato il dott. Francesco Caruso – “Siamo estremamente grati ai partecipanti e ai

relatori che hanno contribuito a rendere questo evento un’esperienza significativa e di grande valore per

tutti. Ci auguriamo che l’evento appena vissuto possa rappresentare la prima di future analoghe

esperienze.”

Da oltre 25 anni, Humanitas Istituto Clinico Catanese si dedica con determinazione alla diagnosi

precoce e al trattamento del cancro al seno. Nel 2014, il suo Breast Centre ha ottenuto il prestigioso

accreditamento da parte di Eusoma (Società europea degli specialisti del cancro al seno), grazie al

rigoroso rispetto di criteri e requisiti sia qualitativi – che riguardano l’attuazione di linee guida precise per

il percorso diagnostico e terapeutico – sia quantitativi, per il numero di pazienti trattate. Questo

riconoscimento, attestato anche negli anni successivi, trova ulteriori conferme nei recenti dati

dell’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), secondo i quali Humanitas Istituto Clinico

Catanese è posizionato come il primo centro nel Meridione e tra i primi 10 ospedali in Italia per

l’eccellenza nei percorsi diagnostico-terapeutici dedicati al cancro al seno.

Humanitas Istituto Clinico Catanese, situato a Misterbianco, è un ospedale altamente specializzato nella

cura delle malattie oncologiche, che offre anche servizi neurochirurgici, ortopedici e di riabilitazione, con

una media di 47.000 pazienti all’anno.

