Una serata per raccontare in musica la storia di un uomo che ce l’ha fatta, diventando cantautore dopo avere attraversato un intero continente e sfidato la morte.

Il cantautore nigeriano e palermitano di adozione Chris Obehi è in concerto il 16 settembre allo Stand Florio in via Messina Marine 40.

La serata inizierà alle 20, con la formula apericena a tema africano e drink a 25 euro, oppure la cena alla carta gestita dallo chef Gaetano La Mantia.

Alle 21,30 si esibirà Chris Obehi, che suonerà le canzoni tratte dal suo omonimo album, ma anche in italiano e in siciliano, con omaggio a Rosa Balistreri.

Il concerto rientra nella rassegna Mosaic ideata da Francesco Calabria.

Seguirà dj set con Tony Tonè di Radio Time, che porterà un repertorio di selezioni musicali dagli anni Settanta a oggi.

L’appuntamento è organizzato in collaborazione con Alessio Ciriminna e Dorian. Per prenotare un tavolo telefonare al 3807980615 o visitare il link Facebook: https://www.facebook.com/dorianart.it.

Luogo: stand Florio, Via Messina Marine , 40, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 16/09/2023

Data Fine: 16/09/2023

Ora: 20:00

Artista: Chri Obehi

Prezzo: 25.00

