A partire dal 9 giugno 2023, sarà attivo, in via sperimentale, il servizio di ristorazione in modalità “social food”, previa prenotazione del pasto tramite l’app “ERSU Palermo”, da ritirare presso il punto di distribuzione “SS. Salvatore”, anche durante i fine settimana (cena del venerdì, pranzo e cena del sabato, pranzo e cena della domenica).

“Soddisfazione – esprime il presidente Ersu, Michele D’Amico – nel ringraziare gli uffici e la Cot Ristorazione, nelle figure di Emanuele Ribaudo e Andrea Samperi, per la collaborazione finalizzata a una sempre maggiore soddisfazione delle esigenze degli studenti universitari cui quotidianamente viene rivolta la nostra azione. Inoltre, desidero esprimere il mio personale apprezzamento e di tutto il C. di A. all’ingegnere Raimondo Giarratana che collabora con l’ERSU per la gestione delle procedure informatiche”.

Sarà possibile prenotare il pasto intero (non sono previste le combinazioni pasto frazionato) nelle seguenti fasce orarie:

_ pranzo, dalle ore 0:00 alle ore 10:00;

_ cena, dalle ore 11:00 alle ore 16:00.

Il pasto sarà consegnato, orientativamente, nei seguenti orari:

_ pranzo, dalle ore 13:15 alle ore 13:30;

_ cena, dalle ore 20:45 alle ore 21:00.

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti, l’ERSU risponde o contattare l’Ufficio Ristorazione ubicato all’interno della Residenza Universitaria “Santi Romano”, piano ammezzato – Palermo:

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.