Un nuovo punto di riferimento per i cittadini di Riposto in materia di servizio idrico. A seguito dei solleciti dell’amministrazione comunale, la SIE, società che gestisce il servizio idrico nel territorio comunale, ha attivato uno sportello dedicato all’utenza presso i locali della Pro Loco di Riposto, sotto i portici del Palazzo comunale, e offrirà ai cittadini la possibilità di ricevere informazioni, assistenza e supporto per le pratiche legate al servizio idrico.





Il servizio sarà attivo tutti i martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00 e i giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30. L’attivazione dello sportello rappresenta un passo importante per facilitare il rapporto tra i cittadini e il nuovo gestore del servizio idrico, garantendo un punto di contatto diretto sul territorio.





“Abbiamo più volte sollecitato la società che gestisce il servizio idrico affinché attivasse anche a Riposto uno sportello dedicato alla cittadinanza – dichiara il sindaco Davide Vasta – e accogliamo con favore l’apertura di questo punto di assistenza. Si tratta di un servizio utile che consentirà ai cittadini di avere un riferimento diretto in città per informazioni, segnalazioni e supporto nelle pratiche legate al servizio idrico, evitando spostamenti e rendendo più semplice il rapporto con il gestore”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

